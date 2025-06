Paris en pôle position pour être membre permanent, l’EuroLeague urge Monaco à avancer sur une nouvelle salle

L’EuroLeague, après avoir dévoilé le tableau des 20 équipes participantes de la saison 2025-2026, a tenu une conférence de presse avec son PDG, Paulius Motiejunas. L’occasion d’en savoir un peu plus sur l’avenir des clubs du championnat de France, comme Paris et Monaco, dont l’avenir est plus incertain que l’ASVEL, titulaire d’une licence permanente.

Monaco doit avancer sur son projet de salle

En ballotage défavorable en finale des playoffs de Betclic ELITE, l’AS Monaco a également dû essuyer une mauvaise nouvelle sur le plan européen. Le club de la Principauté n’a pas été convié, comme cinq autres équipes, à obtenir une licence de trois ans en EuroLeague : les deux équipes de Belgrade, la Virtus Bologne, Valence et même le néophyte Dubaï y ont eu droit en revanche. Requalifiéé pour une saison supplémentaire de sa victoire en EuroCup en 2021 (et de ses participations aux playoffs chaque année), l’avenir de la Roca Team en EuroLeague reste toujours fragile.

Pour avoir davantage de garanties à long-terme avec une licence sur plusieurs années, l’AS Monaco doit avancer sur son projet d’une nouvelle salle aux alentours des 10 000 places. C’est ce qu’a indiqué Paulius Motiejunas, qui voit inévitablement Monaco en EuroLeague dans le futur malgré l’absence de licence longue durée : « S’ils (Monaco) veulent être un membre permanent, il faut bien sûr la nouvelle stade. Nous ne nous engagerons pas, même le club en lui-même, en nous contentant de promesses ou de discussions. Nous sommes là en tant que ligue pour les aider à aller au bout du processus. » Le duo monégasque Yefimov – Fedorychev sait ce qu’il lui reste à faire.

L’avenir de Paris bientôt assuré ?

Pour le Paris Basketball, la question de l’enceinte ne se pose pas avec son Adidas Arena. Requalifié pour la saison prochain au titre de sa qualification en playoffs, à l’instar de Monaco, le club de la capitale pourrait voir son avenir européen sécuriser dans la durée avant celui du Rocher. Le boss de l’EuroLeague a indiqué que Paris était bien placé pour obtenir une place permanente dans la compétition. Capitale européenne, potentiel gros marché avec un outil flambant neuf (Adidas Arena), Paris coche toutes les cases désirées par les instances dirigeantes.

Passant de 18 à 20 équipes la saison prochaine, l’EuroLeague n’a pas exclu la possibilité d’encore s’agrandir à l’avenir : « En ce qui concerne les 20 équipes, oui, il y a d’autres équipes qui veulent se joindre à nous. Nous avons des équipes fortes qui nous rejoindront. »

Parmi ces 20 équipes, seule l’ASVEL dispose du fameux sésame de la licence permanente. Mais le club villeurbannais pourrait donc être rejoint prochainement dans le futur par Paris et Monaco.