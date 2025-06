Vassilis Spanoulis : « Nous avons choqué le monde en EuroLeague : nous devons construire là-dessus, pas tout détruire »

Ce vendredi 20 juin, l’AS Monaco n’a plus le choix en finale des playoffs de Betclic ELITE. Elle doit obligatoirement s’imposer à chaque fois face au Paris Basketball, sous peine de voir le club de la capitale lui prendre son bien : le titre de champion de France. Après deux matchs difficiles à l’Adidas Arena, une réaction monégasque est attendue ce vendredi pour le match 3 à Gaston-Médecin.

⚡️ ÉPISODE 3 🏆 Mission remontada pour l'@ASMonaco_Basket.

Le @ParisBasketball pour le premier titre de Champion de France de son histoire. Début des hostilités à 20h30 sur @DAZN_FR 🔥#FinalesBetclicELITE pic.twitter.com/yaRhYSgr6q — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) June 20, 2025

« On a l’air d’être en vacances »

Désireux que son équipe montre « une meilleure image », Vassilis Spanoulis ne veut pas que la meilleure saison du club en EuroLeague se termine par une défaite sèche en finale du championnat de France. Voici l’une de ses déclarations à la veille du match 3, dans une vidéo publiée par l’AS Monaco.

« D’abord, nous devons nous battre. On a l’air d’être en vacances. Cette saison, l’équipe a fait sa meilleure saison en EuroLeague. On a choqué le monde, on était si proches du titre en EuroLeague. Tu dois construire là-dessus, pas détruire ce que tu as bâti. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu de ma vie. On doit tous se regarder dans le miroir. On doit prendre ses responsabilités, y compris pour moi. Peu importe si on perd ou gagne, mais on doit se battre. »

Réponse ce vendredi 20 juin à 20h30 sur DAZN pour le match 3 des finales des playoffs de Betclic ELITE entre Monaco et Paris.