Remonter un 2-0 en finales LNB : l’AS Monaco doit s’inspirer de l’ASVEL en 2016

Après les deux premiers matchs des finales 2025 de Betclic ELITE, l’AS Monaco est dos au mur. Menée 2 à 0 par le Paris Basketball, la Roca Team n’a pour le moment pas la clé face au club de la capitale (94-82 et (92-67). À partir de ce vendredi 20 juin, à l’occasion du match 3 à Gaston-Médecin, l’équipe de Vassilis Spanoulis n’a plus le choix : elle doit gagner les trois prochaines rencontres pour espérer réaliser le triplé (après 2023 et 2024), ainsi que s’éviter une saison fanny de titres. Mais la tâche s’annonce ardue pour Matthew Strazel et ses partenaires, tant remonter un tel handicap ne s’est pratiquement jamais vu en LNB.

La remontada de l’ASVEL en 2016 contre Strasbourg

Cette seule prouesse a été réalisée par l’un de ses grands rivaux, l’ASVEL. Dans la même configuration que le club de la Principauté en 2016, Villeurbanne a su remporter un 18e titre de champion de France à l’époque en remontant la SIG Strasbourg.

Après avoir perdu les deux premiers matchs en Alsace, l’équipe de J.D. Jackson avait réussi à revenir au Rhénus à égalité après avoir remporté le match 4 à l’arraché (60-59). Lors du cinquième et dernier match, l’ASVEL a pu s’appuyer sur une prestation de haut-vol du MVP des Finales, Casper Ware (27 points à 9/16 aux tirs), pour s’imposer une troisième de suite (77-80). Le club rhodanien avait ainsi perpétué la triste malédiction de la SIG Strasbourg en finales LNB (cinq défaites de suite entre 2013 et 2017).

Monaco a déjà failli revenir en étant mené 2 à 0

Pour l’AS Monaco, cette situation d’être menée 2 à 0 en finales LNB est déjà connue. Là encore, le dénominateur commun est encore l’ASVEL ! En 2019, la Roca Team avait failli réaliser une remontada. Le match 5 à l’Astroballe avait cependant tourné à l’avantage des Villeurbannais. L’ASM, en raison d’un 3e quart-temps désastreux à la manière de leur demi-finale d’EuroLeague en 2023 contre l’Olympiakos, avait vu l’espoir d’un premier titre de champion de France s’envoler (66-55).

L’ASM peut-elle le faire contre Paris ?

En 2025, l’AS Monaco a trouvé un nouveau rival de grande qualité avec le Paris Basketball. Vainqueur du club de la capitale au même stade de la compétition en 2024, l’équipe monégasque ne vit pas du tout le même scénario un an plus tard. Privée de l’avantage du terrain en raison de la première place en saison régulière de Paris, la Roca Team est revenue bredouille de victoire de la capitale mais certainement remplie de doutes sur sa capacité à pouvoir gagner trois fois d’affilée face à T.J. Shorts & compagnie. Même si le double MVP du championnat s’attend au plus dur en Principauté : « On n’a rien fait pour le moment, même si on est à 2-0. Gagner le match à Monaco sera le plus dur de la saison. »

Sauf que le niveau de jeu affiché par Paris, ainsi que le contexte monégasque autour de ses playoffs avec la suspension de Mike James (1,85 m, 34 ans), ne laissent pas grand place à l’optimisme concernant les chances de réussite d’une remontada pour Monaco. Mais Vassilis Spanoulis veut logiquement croire en la capacité de son équipe à remonter cette situation très difficile : « Dans une série, tout peut changer. Barcelone était mené 2-0 chez nous en playoffs de l’EuroLegue et il a fallu jouer un match 5 pour les éliminer. » Sauf que cette fois, l’AS Monaco est dans une toute autre posture…