Jonathan Kuminga dans le viseur des Bulls et du Heat : les Warriors face à un dilemme financier

Jonathan Kuminga se retrouve au cœur d’un véritable bras de fer entre plusieurs franchises NBA. Le jeune ailier congolais des Golden State Warriors, qui deviendra agent libre protégé cet été, suscite l’intérêt de Chicago et Miami, deux équipes prêtes à lui offrir un rôle de premier plan.

Selon les informations de HoopsHype, « les Chicago Bulls et le Miami Heat sont deux équipes à surveiller comme candidats potentiels pour un sign-and-trade avec Kuminga ». Le joueur de 22 ans « recherche un rôle élargi et cohérent pour l’avenir », ce qui pourrait compromettre son avenir à Golden State, où il a alterné entre titulaire et remplaçant.

Un talent bridé par un temps de jeu irrégulier

Les frustrations de Kuminga concernant son utilisation ne sont pas nouvelles. En avril dernier, il avait exprimé son agacement : « Je déteste le fait que tout le monde me dise d’être prêt, de me préparer. Je sais déjà que je suis prêt. Plus vous continuez à me dire de me préparer, plus ça devient irritant. »

Après une saison 2023-2024 prometteuse où il avait démarré 46 de ses 74 matchs disputés pour une moyenne de 16,1 points, Kuminga a vu son temps de jeu diminuer la saison passée. Limité à 47 rencontres en raison de blessures, il a tout de même maintenu une moyenne de 15,3 points par match, démontrant son potentiel offensif.

Joe Lacob tiraillé entre attachement et réalité économique

Le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, ne cache pas son attachement au jeune Congolais. « C’est difficile car on devient proche de tous les joueurs. Donc oui, ce serait sans doute compliqué de perdre quelqu’un qui est là depuis quatre ans. Il fait partie de notre franchise et c’est un bon gars », confie-t-il.

Cependant, Lacob reconnaît les contraintes financières : « C’est aussi un business et nous devons faire ce qu’il y a de mieux pour construire une équipe. » Malgré sa volonté de conserver Kuminga, il admet que « les dollars pourraient bien manquer » pour s’aligner sur les offres extérieures.

« Il en faudra beaucoup que je ne m’aligne pas sur l’offre », déclare néanmoins Joe Lacob. « Mais, encore une fois, on doit observer notre équipe et prendre la meilleure décision. » Le verdict tombera rapidement avec l’ouverture du marché des agents libres le 30 juin, où Kuminga pourrait enfin obtenir le rôle de leader qu’il recherche, que ce soit à Golden State ou ailleurs.