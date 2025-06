Perquisitions et garde à vue pour Guillaume Lanave et Mohamed Diawara, les anciens piliers commerciaux du Limoges CSP

L’enquête visant la gestion financière du Limoges CSP sous le mandat de Céline Forte (2019/24) a franchi une nouvelle étape mardi dernier avec la garde à vue de deux anciens cadres du club. Selon Le Populaire du Centre, ces derniers ont fait l’objet de perquisitions menées par la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) à leur domicile.

Perquisitions chez Guillaume Lanave et Mohamed Diawara, les deux anciens salariés du Limoges CSP en garde à vuehttps://t.co/mQq3YExZ8n pic.twitter.com/6tiV0b8BJ1 — Le Populaire Sports (@LePopu_sports) June 19, 2025

Guillaume Lanave, le gendre de Céline Forte, qui a occupé la fonction de directeur commercial entre 2020 et 2024, et Mohamed Diawara, son ancien collaborateur au sein du service commercial, sont au cœur de l’enquête. Cette dernière s’intéresse notamment à une facture de partenariat émise à une société partenaire, dont le paiement devait se faire via le RIB personnel de l’un des deux hommes, au lieu de celui officiel de la SASP du club.

Des gardes à vue levés

Placés en garde à vue, Lanave et Diawara ont été entendus par la police afin de clarifier les éléments découverts lors des perquisitions et de confronter les faits avec leurs éventuelles responsabilités. Ils ont été relâchés après leurs auditions, mais pourraient être rappelés dans le cadre de l’enquête, qui reste ouverte et active.

L’origine de cette procédure remonte à février 2024, à la suite d’un signalement adressé au parquet de Limoges par les commissaires aux comptes du club. Ces derniers, en charge de la vérification financière du Limoges CSP, avaient émis des réserves quant à la continuité d’exploitation dans les comptes de la saison 2022-2023, évoquant la possibilité de montages financiers frauduleux et de fausses factures émanant de l’ancien service commercial.

Depuis son passage particulièrement contesté à la direction commerciale du Limoges CSP, Guillaume Lanave a lancé l’entreprise THOTM (où travaille notamment sa compagne Angiolina Forte), censée « aider les chefs d’entreprise à optimiser leur masse salariale en formant leurs équipes ». De son côté, Mohamed Diawara a intégré la collectivité Limoges Métropole en qualité de « chargé des relations entreprises » selon Le Populaire.