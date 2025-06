Après avoir limogé Tom Thibodeau début juin, les New York Knicks peinent à trouver leur nouvel entraîneur principal. Leurs demandes d’entretiens auprès de plusieurs franchises NBA se soldent par des refus catégoriques, compliquant leur processus de recrutement.

Les Knicks ont officiellement demandé la permission d’interviewer Jason Kidd des Dallas Mavericks, mais se sont vu opposer un refus ferme selon Marc Stein. Shams Charania d’ESPN a confirmé l’information et révélé que New York s’est également vu refuser l’accès à Ime Udoka des Houston Rockets ; et Chris Finch, des Minnesota Timberwolves.

Jason Kidd reste la priorité malgré le refus des Mavericks

Kidd semblait être le candidat en tête de liste des souhaits new-yorkais. Brian Windhorst d’ESPN avait déclaré mardi que les Knicks voulaient « absolument » engager l’ancien meneur de 52 ans. Malgré le refus « ferme » des Mavericks selon Charania, James Edwards III de The Athletic suggère que la piste Jason Kidd « pourrait ne pas s’arrêter ».

Hall of Famer en tant qu joueur, Jason Kidd possède une expérience considérable avec un bilan de 362-339 en neuf saisons comme entraîneur principal entre Brooklyn, Milwaukee et Dallas. Avec les Mavericks, il affiche un record de 179-149 en quatre saisons, menant l’équipe aux finales de conférence Ouest en 2022 et aux finales NBA en 2024.

Des équipes disent « F*** no » aux demandes des Knicks

L’ampleur des refus essuyés par les Knicks a été révélée par Charania lors de l’émission The Pat McAfee Show. Le journaliste d’ESPN a expliqué que les termes « F*** no » ont même été entendus par les dirigeants des Knicks, lorsqu’ils demandent la permission de parler avec les entraîneurs d’autres équipes.

Une situation embarrassante pour New York qui survient après le licenciement de Thibodeau, qui avait pourtant mené l’équipe aux finales de conférence Est pour la première fois depuis 2000. En cinq saisons, Thibodeau avait compilé un bilan de 226-174, et qualifié les Knicks pour les play-offs à quatre reprises.

Les Knicks devront désormais se tourner vers d’autres options, notamment des entraîneurs actuellement sans emploi comme Mike Brown, Michael Malone, Darvin Ham ou Taylor Jenkins. Cette recherche difficile illustre les défis auxquels fait face la franchise new-yorkaise pour attirer les meilleurs talents disponibles.