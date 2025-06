Pour les 50 ans de Cholet Basket, la Meilleraie change de nom !

Alors que Cholet Basket fête ses 50 ans en ce mercredi 18 juin 2025, le maire Gilles Bourdouleix a dévoilé une petite surprise pour l’anniversaire du club. Il ne faudra désormais plus dire « La Meilleraie » mais « l’Espace Michel Léger », du nom du président-fondateur de CB.

L'espace rouge de la Meilleraie, salle mythique de @CB_officiel change de nom.

Il sera désormais et pour toujours l'Espace Michel Léger.

Merci Michel pour ce que tu as fait pour le basket et pour Cholet ! pic.twitter.com/JPTyucbFf3 — Gilles BOURDOULEIX (@GBOURDOULEIX) June 18, 2025

« C’est beaucoup d’honneur ! »

« C’est beaucoup d’honneur », a réagi Michel Léger (86 ans) au micro d’Ouest France, après avoir été prévenu de la nouvell par un coup de téléphone de l’édile. « Je suis très touché de cette démarche. Mais pour les gens, ça restera la Meilleraie, c’est historique ! »

En attendant la sortie de terre de son futur Palais des Sports, prévue en 2028, Cholet Basket vivra donc deux saisons supplémentaires au minimum au sein de l’Espace Michel Léger. Un bel hommage pour cet ancien géomètre-expert, qui fonda Cholet Basket en 1975 sur les ruines d’une scission avec la Jeune France Cholet.

De la départementale à une victoire

contre le Real Madrid en 14 ans

« Parler de Cholet Basket, ça me remue les entrailles et le cœur », clame-t-il ce mercredi dans les colonnes du Courrier de l’Ouest. « Dans ma vie, j’ai eu deux filles et un garçon. Et mon quatrième enfant c’est Cholet Basket ! » Sous sa présidence (1975/95), CB est passé du niveau départemental à la Coupe d’Europe, s’offrant notamment le scalp du Real Madrid en janvier 1989 (95-85).

Sur le site officiel de Cholet Basket, Michel Léger est ainsi décrit. « Il n’a jamais laissé personne indifférent. Deux décennies durant, cet homme doté d’un charisme exceptionnel restera la grande figure emblématique de Cholet Basket. Ses coups de gueule étaient légendaires. A la Meilleraie bien sûr, mais aussi autour de tous les parquets du vieux continent. Mais que personne ne s’y trompe. Généreux, il a toujours été fidèle en amitié. Aussi rude en affaires, qu’il a toujours eu le cœur sur la main. A tel point qu’une rencontre à Cholet n’avait plus la même saveur sans cet animateur. Toujours à la même place, se levant comme un diable sortant de sa boite pour réveiller le public endormi, pour soutenir les joueurs, pour faire savoir aux arbitres ses contrariétés, ce qui lui a valu d’être expulsé de la salle et d’écouter le match à la radio. II fallait un sacré tempérament d’aventurier pour se lancer il y a 50 ans dans une telle galère. Un exploit qui à l’orée de la saison 1987 flirtait avec le livre des records : 10 montées en 12 ans. Du très rarement vu au niveau des grandes disciplines sportives collectives. »