[Vidéo] Cholet présente son Palais des Sports qui remplacera la Meilleraie en 2028

C’est un grand pas pour la ville de Cholet et son équipe de basket. À partir de 2028 – soit un an plus tard que ce qui était prévu lors du vote – la ville aux 54 000 habitants doit se doter d’une toute nouvelle salle multi-sports de 6 000 places assises qui accueillera le Cholet Basket. Celle-ci remplacera la Meilleraie actuelle et ses 5 200 places, tout en préservant le même nom et « l’effet chaudron ». Cholet serait la sixième équipe de Betclic Élite à évoluer dans une salle avec la dénomination “Palais des Sports”, après Nanterre, Dijon, Limoges, Saint-Quentin et Nancy.

Le projet doit être livré pour la saison 2028/29, avec des travaux débutant en 2025. Il sera « prioritairement consacré au basket », même si de multiples équipements permettront tout une série d’événements différents, sportifs ou non. Une salle de sports annexe pour les entraînements sera aussi prévue. Avec l’emploi de matériaux biosourcés, de panneaux photovoltaïques et des ombrières, la conception se veut « exemplaire dans son approche environnementale ». Cholet Agglomération a dévoilé les premières images 3D de la future salle, qui devrait coûter quasiment 60 000 millions d’euros :