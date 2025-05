Evan Fournier (23 points) va découvrir le Final Four, quatrième d’affilée pour Moustapha Fall !

Quand il a battu Lille en quart de finale des playoffs de Pro B 2010 avec Nanterre, lors de sa saison rookie, Evan Fournier ne se doutait certainement pas qu’il lui faudrait attendre aussi longtemps pour connaître les joies d’une nouvelle qualification… Engagé dans sa 16e saison professionnelle, l’ancien prospect de la JSF vient de gagner sa deuxième série de playoffs en club. Depuis, il avait connu quatre petites campagnes de playoffs NBA (une avec Denver et trois avec Orlando), toutes conclues au premier tour.

Mais ça y est, le LMBC n’est plus la seule victime d’Evan Fournier en phase finale ! Cette fois, c’est le Real Madrid qui a mordu la poussière (3-1 pour l’Olympiakos), victoire 86-84 lors du quatrième match), en quart de finale de l’EuroLeague. Et s’il a plutôt raté son money-time, l’arrière francilien a terminé meilleur marqueur de la soirée avec 23 points à 6/10 en seulement 25 minutes. Un retour fracassant, 48 heures après avoir manqué la troisième manche en raison d’une blessure à la cheville !

Soit un nouveau souvenir doré dans l’antre madrilène, où il avait déjà écrit ses premières lettres de noblesse avec l’équipe de France. « Cette salle signifie beaucoup pour moi », a-t-il indiqué. « J’y ai disputé mon premier tournoi international en 2014 et on avait terminé avec la médaille de bronze. C’était un super tournoi pour nous, on avait battu l’Espagne ici. Ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs. »

Pour Moustapha Fall, en revanche, la situation est évidemment différente ! Alors que l’Olympiakos vient de se qualifier pour son quatrième Final Four consécutif, le géant du Pirée a été de toutes les conquêtes précédentes. Obsédé par ce titre de champion d’Europe, qui le fuit inlassablement depuis 2021, il a chassé ses cauchemars de Kaunas 2023 en prenant cette fois le meilleur sur le Real de Sergio Llull. Utilisé seulement 13 minutes, Fall a été particulièrement rentable (6 points à 3/5, 7 rebonds et 2 contres).

À Abu Dhabi, l’Olympiakos tentera désormais de combattre la malédiction du premier : aucun vainqueur de la saison régulière n’a remporté l’EuroLeague depuis le passage à une poule unique en 2016/17. « On voulait aller au Final Four mais on n’a pas encore atteint notre objectif », tempère Evan Fournier. « C’était l’objectif mais on n’est pas là où on voulait. On s’en rapproche. sauf que ça va devenir de plus en plus dur. Battre le Real Madrid était déjà un énorme défi. Maintenant, il faut se reconcentrer sur le Final Four. » Rendez-vous dans trois semaines !