Avec son projet SANA, la JL Bourg investit encore dans de nouvelles infrastructures

Déjà active sur le terrain de l’innovation avec l’ouverture du 1055 en face d’Ekinox, la JL Bourg franchit une nouvelle étape dans son développement avec le lancement de SANA, un centre sport santé de 2 000 m². Prévu pour 2027, ce lieu ouvert à tous se situera en face de la salle, à côté d’Ainterexpo et du Parc des Expositions. De quoi améliorer encore l’attractivité du club, à tous les niveaux.

Un projet structurant pour la JL Bourg et son territoire

Le club bressan ne cesse de repousser les limites du rôle d’un club professionnel moderne. Avec le projet SANA (pour « Sport Santé »), la JL Bourg entend répondre à plusieurs enjeux majeurs : santé publique, attractivité médicale, formation professionnelle et innovation sociale.

Porté par un investissement de 6 millions d’euros majoritairement privé, mais fortement soutenu par les collectivités, le bâtiment accueillera trois pôles distincts : un espace sport santé, un pôle médical pluridisciplinaire et une plateforme de formation. L’ambition est claire : faire de SANA un lieu de convergence entre performance sportive, soin, et transmission.

Une réponse à la pénurie médicale et un outil d’attractivité

L’agglomération de Bourg-en-Bresse souffre d’un manque d’attractivité pour les professionnels de santé. SANA ambitionne d’inverser cette tendance en proposant un environnement de travail moderne, avec des équipements de pointe et des conditions d’exercice attractives.

« Le centre permettra de réduire les délais d’accès aux soins tout en attirant de jeunes praticiens désireux d’évoluer dans un cadre pluridisciplinaire, connecté à un club de haut niveau », indique le communiqué du club.

Contrairement à une logique de concurrence, le projet a été pensé en complémentarité avec les acteurs médicaux existants, en lien avec les collectivités locales et régionales.

Ouvert à tous les publics, pour tous les besoins

SANA ne se limitera pas à l’univers professionnel ou sportif. Ouvert à tous les habitants, il proposera des services de prévention santé, de prise en charge de pathologies chroniques (endométriose, fibromyalgie, sclérose en plaques, etc.) ou encore de rééducation post-opératoire. La formation sera aussi un pilier, avec des parcours dédiés aux métiers du sport et de la santé.

Ce projet s’inscrit dans une logique d’utilité sociale forte, dans laquelle « la performance sportive et le mieux-être collectif se renforcent mutuellement », selon la philosophie de la JL Bourg.

Une équipe solide derrière un projet ambitieux

Ce projet structurant est piloté par une équipe mixte alliant expertise médicale et performance sportive : le consultant sportif François Lamy, le président Julien Desbottes, le préparateur physique Fabrice Serrano et le docteur Maxence Besson. Une garantie de cohérence entre ambition sportive et responsabilité sociale.

Avec SANA, la JL Bourg réaffirme son identité : celle d’un club enraciné dans son territoire, à la fois ambitieux sur le terrain et engagé en dehors. Une vision d’avenir où le sport devient un levier de transformation pour tout un territoire.