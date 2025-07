Nouveau défi pour D’Angelo Russell : remplacer Kyrie Irving à Dallas

Les Dallas Mavericks ont trouvé leur meneur titulaire pour le début de saison prochaine. D’Angelo Russell a accepté un contrat de deux ans pour 13 millions de dollars avec la franchise texane, selon les sources d’ESPN rapportées par Shams Charania. L’accord a été négocié entre les dirigeants des Mavericks et les agents de CAA, Austin Brown, Aaron Mintz et Antonio Russell.

Breaking: Free agent guard D'Angelo Russell has agreed on a two-year, $13 million deal with the Dallas Mavericks, sources tell ESPN. Mavericks officials and CAA Co-Heads of Basketball Austin Brown/Aaron Mintz and Antonio Russell reached the new contract after free agency began. pic.twitter.com/eljDwhDSUu

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025