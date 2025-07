Shai Gilgeous-Alexander signe une extension record de 285 millions de dollars avec le Thunder

Une semaine après avoir remporté le titre NBA, le Thunder d’Oklahoma City s’assure les services de sa superstar pour les années à venir. Shai Gilgeous-Alexander a accepté une extension de contrat de quatre ans pour 285 millions de dollars, qui le lie au Thunder jusqu’à la saison 2030-2031, selon ESPN.

Cette signature représente désormais le salaire annuel le plus élevé de l’histoire de la ligue. Il s’agit de la deuxième extension de contrat que Gilgeous-Alexander signe en tant que joueur du Thunder, consolidant le partenariat et la confiance mutuelle entre les deux parties depuis son arrivée à OKC en 2019.

BREAKING: NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander has agreed to a four-year, $285 million super maximum contract extension with the championship Oklahoma City Thunder through 2030-31, sources tell ESPN. This is now the richest annual salary for a player in league history. pic.twitter.com/eptbVjUo6j

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025