Houston rapatrie Clint Capela, pour 21,5 millions sur 3 ans

Les Houston Rockets continuent leur recrutement ambitieux avec le retour surprise de Clint Capela. Le pivot suisse de 31 ans a trouvé un accord pour un contrat de trois ans d’une valeur de 21,5 millions de dollars, marquant son retour dans la franchise qui l’avait drafté en 2014.

Free agent center Clint Capela has agreed to a three-year, $21.5 million deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Major frontcourt addition – and return to Houston for Capela. pic.twitter.com/1l20sBt9p2

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025