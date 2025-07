Les San Antonio Spurs trouvent enfin la doublure de Victor Wembanyama !

Les San Antonio Spurs ont frappé fort dès l’ouverture du marché des agents libres NBA en s’attachant les services de Luke Kornet. Le pivot de 2,18 m a paraphé un contrat de quatre ans pour 41 millions de dollars, moins de 90 minutes après l’ouverture de la période de négociation.

Free agent center Luke Kornet has agreed to a four-year, $41 million deal with the San Antonio Spurs, sources tell ESPN. Key frontcourt addition for the Spurs, who negotiated a contract tonight with Kornet's agent Max Wiepking of Gersh Sports. pic.twitter.com/cLnXxWJ2cv

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025