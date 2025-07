Laurent Legname : « Ce match 2 contre Paris, c’est dans mon top 5 à la JDA Dijon »

Après une saison aussi longue qu’intense, Laurent Legname prend un moment pour faire le point. Entre la reconstruction estivale, les ambitions européennes et les chocs de fin de saison en Betclic ÉLITE, l’entraîneur de la JDA Dijon revient sur ce que son groupe a traversé.

Une saison construite dans l’effort

Le premier souvenir marquant de la saison ? « Le match à Zagreb, pour les qualifications à la FIBA Europe Cup. Une victoire (84-94) mais déjà un constat : le potentiel offensif était là, mais on n’avait pas encore l’ADN défensif de la JDA. » Si Dijon a su relever la tête après un début de saison délicat, c’est grâce à l’investissement de tout le collectif : « Une vraie qualité d’entraînement, beaucoup de travail, d’adaptations et une montée en puissance progressive ».

L’un des tournants de la saison est survenu en janvier : « Le match contre Villeurbanne à la maison a été un vrai déclic. On a réalisé ce jour-là ce dont on était capables. »

Le match contre Paris, un sommet d’émotions

La fin de saison a offert son lot de scénarios haletants. Battue à Chalon lors du play-in, la JDA a ensuite éliminé Saint-Quentin avant de tomber contre Paris, futur champion. Mais surtout, ce match 2 à Dijon restera dans les mémoires : « C’est dans mon top 5 des matchs que j’ai vécus ici en dix ans. Il y avait tout : contenu, ambiance, stratégie, scénario… C’est pour ça qu’on fait ce métier. »

Malgré une élimination en trois manches, ce moment symbolise le parcours d’un groupe qui a su se construire dans l’adversité et se transcender à domicile.

Une campagne européenne éreintante mais valorisante

Pour sa première participation à la FIBA Europe Cup, Dijon a atteint les demi-finales. Une performance saluée par Laurent Legname, malgré la déception de l’élimination : « On a joué 18 matchs européens en très peu de temps. Mentalement, ça nous a usés. Mais battre des équipes comme le PAOK ou Bilbao, c’est une vraie fierté. »

La JDA rejouera la compétition la saison prochaine, cette fois en étant directement qualifiée pour la phase de groupe. Un signal fort de sa régularité européenne : « Huit saisons consécutives en Coupe d’Europe, c’est unique en France en dehors de l’EuroLeague. »

Des joueurs en pleine progression, une continuité dans le staff

Laurent Legname insiste aussi sur le développement individuel : « Ilias (Kamardine) a grandi dans son rôle, Allan (Dokossi) a progressé dans la compréhension du jeu, Axel (Julien) a très bien fini… Et l’arrivée de Gregor (Hrovat) a été déterminante dans l’équilibre du groupe. » Un travail collectif récompensé par un niveau de jeu en constante amélioration.

Côté staff, la stabilité reste le mot d’ordre : « On garde la même structure, avec Élise (Prod’homme) qui renforce le travail individuel. » Le recrutement a démarré, avec l’arrivée notable de Justin Bibbins (1,73 m, 29 ans) au poste de meneur et de Quentin Losser (2,02 m, 25 ans) à l’intérieur.

Une ambition intacte pour la saison prochaine

« Gagner un maximum de matchs, dans toutes les compétitions » : telle est la ligne directrice de Laurent Legname pour 2025-2026. Conscient des défis qui attendent son équipe, le technicien varois garde la même détermination : « Je vais attaquer la saison avec la même envie et la même exigence que toujours. »

Et un dernier mot pour les supporters dijonnais, qu’il n’oublie pas de saluer : « Cette salle, c’est quelque chose d’unique. Le match contre Cholet (NDLR : défaite 67-93 pour la 21 journée du championnat), les excuses que j’ai présentées… Mais malgré nos hauts et nos bas, ils ont toujours été là. On a envie de leur rendre tout ça. »