Brook Lopez snobe les Lakers pour leur rival, et 18 millions sur deux ans

Brook Lopez change de cap après sept saisons passées sous le maillot des Milwaukee Bucks. Le pivot vétéran s’est officiellement engagé avec les Los Angeles Clippers pour un contrat de deux ans et 18 millions de dollars, selon les informations rapportées par Shams Charania d’ESPN. Cette signature surprend d’autant plus que Lopez était régulièrement associé aux Lakers dans les rumeurs de transfert, les Angelinos voulant rapatrier leur ancien joueur pour densifier leur raquette.

Free agent center Brook Lopez has agreed to a two-year, $18 million deal with the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. Clippers and Lopez's agents at Wasserman negotiate a new deal for the 2021 Bucks champion to exit Milwaukee and land in Los Angeles. pic.twitter.com/vmxiXtoGqu

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025