Kevon Looney rejoint les Pelicans pour 16 millions de dollars sur deux ans

Agent libre, Kevon Looney a trouvé un nouveau foyer en Louisiane. Le pivot de 29 ans, triple champion NBA avec les Golden State Warriors, a accepté un contrat de deux ans pour 16 millions de dollars avec les New Orleans Pelicans, selon les sources d’ESPN.

Free agent center Kevon Looney has agreed to a two-year, $16 million deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Life Sports Agency CEO Todd Ramasar and the Pelicans reached a deal tonight for the three-time NBA champion who departs Golden State after 10 years. pic.twitter.com/FAvVBa4Tk6

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025