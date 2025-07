Dorian Finney-Smith rejoint Houston pour 53 millions de dollars sur 4 ans

Dorian Finney-Smith a trouvé sa nouvelle destination. L’ailier américain de 32 ans a signé un contrat de quatre ans pour 53 millions de dollars avec les Houston Rockets, selon ESPN. Cette signature intervient après que le joueur a décliné sa player option de 15,4 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers pour la saison 2025-2026.

Free agent forward Dorian Finney-Smith has agreed to a four-year, $53 million deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Finney-Smith's agent, Michael Tellem of Excel Sports, negotiated terms of the deal tonight with Rockets executives for the 3-and-D wing. pic.twitter.com/wUNbGn0rOy

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025