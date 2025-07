Boris Diaw prudent sur la Draft de nombreux Français en NBA : « Il y a ce souci de partir trop tôt »

“C’est un grand jour”, nous confie le General Manager de l’Équipe de France Boris Diaw, après que six Français aient été draftés en 2025, établissant un nouveau record pour l’Hexagone. “Content”, l’ancien joueur des Suns et des Spurs a accordé quelques minutes aux médias après l’annonce de la liste élargie de Frédéric Fauthoux pour la préparation à l’Eurobasket. Le GM s’est réjoui de “la nouvelle vague qui arrive, dont on a conscience depuis plusieurs années avec Victor Wembanyama puis les deux premiers choix l’an dernier : Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr”.

“Les joueurs sont draftés sur leur potentiel plutôt que sur leur niveau actuel”

Pour autant, l’ex-capitaine des Bleus, qui a connu ces mêmes sphères, a tenu à tempérer les ardeurs de cette exportation française, soulignant le changement de paradigme des franchises américaines. “La Draft NBA reste une marque de reconnaissance de la formation française. Maintenant il faut savoir transformer ce potentiel. Parce que de plus en plus, les joueurs sont draftés sur leur potentiel plutôt que sur leur niveau actuel, réel”, déplore-t-il.

Diaw constate aussi que ce départ pour les États-Unis peut même être piégeux : “Des joueurs sont draftés et n’ont pas forcément la chance de jouer. Il y a ce souci de partir trop tôt, quand on est pas encore prêt, pas encore formé, et de ne pas avoir forcément sa chance une fois là-bas”.

Prudent, il rappelle qu’“être en NBA ne veut pas dire avoir tout de suite un niveau plus haut. Des joueurs d’Euroleague ont plus d’expérience que des joueurs NBA aujourd’hui. Être en NBA n’est pas synonyme d’être appelé d’office en sélection. Aujourd’hui, sur les 14 joueurs évoluant en NBA, 6 sont dans la sélection ; pas 14”.