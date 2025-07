Jure Zdovc nommé coach du PAOK Salonique pour la saison 2025-2026

Jure Zdovc va poursuivre sa riche carrière d’entraîneur en Grèce. L’ancien meneur, passé par Limoges lors du sacre européen de 1993, a été officiellement nommé entraîneur du PAOK Salonique. Il succède à l’Italien Massimo Cancellieri pour la saison 2025-2026.

Une figure du basket européen pour relancer le PAOK

À 58 ans, Jure Zdovc s’apprête à découvrir un nouveau banc européen. Le PAOK Salonique a annoncé ce mardi sa nomination à la tête de son équipe première pour l’exercice 2025-2026. « Nous accueillons dans la grande famille du PAOK une figure emblématique du basket européen et lui souhaitons plein succès dans cette mission importante », a indiqué le club dans son communiqué.

Figure respectée du coaching continental, Zdovc possède une solide expérience accumulée depuis le début des années 2000. Il a dirigé treize clubs dans huit pays différents, notamment l’AEK Athènes, le Zalgiris Kaunas, le Cedevita Zagreb ou encore les Metropolitans 92 lors de la saison 2020-2021. Avec Boulogne-Levallois, il avait remplacé Frédéric Fauthoux au printemps 2020, dirigeant l’équipe jusqu’à la fin de saison.

Ο Jure Zdovc είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ mateco.

Καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του #PAOK μία εμβληματική φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο πολύ σημαντικό έργο που έχει να επιτελέσει.https://t.co/LLC3no5jwa — PAOK BC (@PAOKbasketball) July 1, 2025

Un palmarès impressionnant, joueur comme coach

Ancien meneur à la carrière légendaire, Zdovc s’est illustré avec la Yougoslavie (champion d’Europe en 1989 et 1991, champion du monde en 1990) avant de briller en club, notamment sous les couleurs de Limoges. En 1993, il avait été l’un des grands artisans du sacre européen de CSP lors du Final Four d’Athènes.

Son palmarès en tant qu’entraîneur est aussi garni, avec des titres en Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine et Lituanie, sans oublier une 4e place avec la Slovénie à l’EuroBasket 2009. Il a également été élu entraîneur de l’année en EuroCup en 2012 lorsqu’il dirigeait le Spartak Saint-Pétersbourg.

Un défi relevé pour relancer le PAOK

Club historique du championnat grec, le PAOK Salonique veut retrouver une place plus compétitive dans la hiérarchie nationale et européenne. Après une saison 2024-2025 en demi-teinte, avec une finale de FIBA Europe Cup mais un bilan négatif en championnat national (12 défaites en 22 rencontres), l’arrivée de Jure Zdovc doit permettre d’insuffler un nouveau souffle, dans un championnat toujours relevé et face à des rivaux comme le Panathinaïkos et l’Olympiakos.

Défenseur d’un basket rigoureux et exigeant, axé sur la discipline et l’intensité défensive, Zdovc incarne le profil idéal pour ce défi. « C’est un coach dur mais juste », indiquait le PAOK dans sa présentation, soulignant la réputation de l’entraîneur slovène sur le Vieux Continent.