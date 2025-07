Nigel Hayes-Davis file aux Phoenix Suns : le MVP du Final Four enfin en NBA

Nigel Hayes-Davis (2,03 m, 30 ans), sacré champion d’Europe avec Fenerbahçe et désigné MVP du Final Four de l’EuroLeague, va effectuer son retour en NBA. Courtisé par plusieurs franchises, c’est finalement Phoenix qui a obtenu sa signature. Un deal qui rapporte un joli chèque à son club turc.

Fenerbahce's Nigel Hayes-Davis – the 2025 Euroleague champion and finals MVP as well as Turkish Cup champion and MVP – has agreed to a fully guaranteed one-year contract with the Phoenix Suns, sources tell ESPN. The two-time Euroleague first-teamer returns to the States and NBA. pic.twitter.com/4f75izENgM

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025