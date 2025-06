Kevin Durant échangé aux Rockets : un blockbuster trade qui secoue la NBA

L’été NBA démarre sur les chapeaux de roues avec l’un des échanges les plus retentissants de ces dernières années. Kevin Durant quitte Phoenix pour rejoindre Houston dans un deal qui implique plusieurs pièces majeures et redessine les ambitions des deux franchises.

BREAKING: The Phoenix Suns are trading two-time NBA Finals MVP Kevin Durant to the Houston Rockets for Jalen Green, Dillon Brooks, the No. 10 pick in the 2025 draft and five second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/EwrbA2ES9O

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2025