Jaren Jackson Jr. prolongé pour 240 millions de dollars par Memphis

Les Memphis Grizzlies ont officialisé leur priorité absolue de l’intersaison en s’entendant avec Jaren Jackson Jr. sur une extension de contrat de cinq ans pour 240 millions de dollars. L’accord inclut une option joueur pour la dernière année en 2029-2030, selon les sources d’ESPN.

BREAKING: The Memphis Grizzlies and All-Star Jaren Jackson Jr. are expected to agree on a five-year, $240 million maximum renegotiation-and-extension, sources tell ESPN. Head of CAA Basketball Austin Brown and CAA agent Max Saidman negotiated the new agreement with the Grizzlies. pic.twitter.com/pKkI25cFIp

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025