Raphaël Djasrambaye quitte Feurs et rejoint Toulouse avec Romain Tillon

Après avoir lancé sa carrière professionnelle à Feurs lors de la saison 2024-2025, Raphaël Djasrambaye (2,06 m, 21 ans) prend la direction de Toulouse. L’intérieur originaire de Troyes y retrouvera Romain Tillon, son ancien coach dans la Loire, désormais en charge du projet du Stade Toulousain en NM1.

Une progression constante après Le Mans

Passé par le centre de formation du Mans Sarthe Basket, Raphaël Djasrambaye a franchi un cap cette saison à Feurs. En 40 matchs de NM1, il a tourné à 7,3 points, 4,7 rebonds et 0,7 passe décisive, s’imposant comme un joueur d’énergie et de rotation solide pour les Enfants du Forez.

Lors de son arrivée dans la Loire en 2024, il confiait à BeBasket : « Je n’ai jamais lâché, malgré mes blessures. » Cette mentalité lui a permis de rebondir après plusieurs pépins physiques d’envergure et de tenir son rang tout au long de la saison.

Révélé lors de la Leaders Cup Espoirs en 2023 avec Le Mans, il avait signé son premier contrat professionnel à la rentrée suivante. Il avait également goûté à la scène européenne, notamment en Ligue des Champions (BCL), avec 6 points et 5 rebonds contre Szombathely.

Dans les pas de Romain Tillon à Toulouse

C’est à Toulouse que Raphaël Djasrambaye poursuivra sa carrière, sous les ordres de Romain Tillon, qui l’avait recruté à Feurs un an plus tôt. Une preuve de confiance forte de la part du technicien, désormais aux commandes du Stade Toulousain, qui mise sur la continuité et la progression de son ancien protégé.

Le club pourrait aussi officialiser dans les prochains jours l’arrivée de René-Charles Louis-Thérèse (9,8 points et 4,5 rebonds en BNXT League), renforçant encore un effectif ambitieux pour la saison 2025-2026.

À 21 ans, Djasrambaye garde une belle marge de progression. « Je suis athlétique, mobile, polyvalent. Je dois encore m’endurcir et me renforcer », résumait-il lors de son entretien avec BeBasket. Toulouse semble être l’environnement idéal pour franchir une nouvelle étape.