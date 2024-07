Raphaël Djasrambaye quitte Le Mans pour Feurs : « Je n’ai jamais lâché, malgré mes blessures »

Au terme de sa formation avec Le Mans Sarthe Basket, Raphaël Djasrambaye (2,06 m, 21 ans) s’est engagé avec Feurs, tout juste maintenu en Nationale 1. Révélation de la Leaders Cup 2023, aperçu à 11 reprises avec l’équipe professionnelle du MSB, le Troyen tentera de lancer sa carrière avec les Enfants du Forez. « Il présente des qualités physiques et techniques pouvant l’amener au haut niveau », indique son nouveau club.

Au début du mois de juin, avant de s’engager avec Feurs, Raphaël Djasramnbaye nous avait accordé un entretien pour retracer son parcours manceau. Le voici.

Raphaël, vous venez de finir votre quatrième saison chez les Espoirs du MSB. Qu’en retirez-vous ?

Ça m’a beaucoup appris parce que je trouve que c’est un bon centre de formation. Ils ont su le montrer avec différents joueurs. Cette année j’ai signé mon premier contrat pro. C’est une forme de reconnaissance du club pour moi, je trouve. Donc oui, ça m’a beaucoup appris.

Vous avez beaucoup progressé entre la saison 2022-2023 et celle-ci. À quoi attribuez-vous cela ?

Déjà j’ai eu les croisés, donc ça m’a permis de me concentrer sur autre chose. Donc j’ai pris pas mal de poids. Je pense que ça a beaucoup joué. Après, j’ai juste travaillé comme on le demande au Mans, avec beaucoup de rigueur, beaucoup d’intensité. Je pense que ça a payé.

Vous avez disputé deux matchs en BCL. Vous avez notamment joué 11 minutes contre le Falco KC Szombathely pour 6 points, 5 rebonds, 9 d’évaluation. Qu’est-ce que ça vous a procuré comme émotions ?

Bah, forcément j’étais content. Après, je pense que j’aurais pu mieux faire, oui juste content. Après c’est un match. Je prends tous les matchs comme d’habitude. Ce n’est pas forcément un truc qui m’excite. Je suis concentré, pareil.

Que ce soit en coupe d’Europe ou en Betclic ÉLITE, vous ne voyez pas de différence ?

Sur le papier, il y a une différence. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, etc… Mais, personnellement, dans ma tête, je ne me dis pas que c’est un match de fou, etc… Je me le dis peut-être après, de dire que oui je suis content d’avoir joué ce match-là.

En Betclic ÉLITE, justement, vous avez disputé 3 matchs cette saison. Est-ce encourageant ?

Oui d’une part c’est encourageant. D’une autre part, je pense que avec la saison que les pros ont eu, c’était un peu compliqué pour le coach de me faire rentrer plus souvent. Voilà après, moi j’étais là, surtout, pour apprendre et continuer à progresser. Donc je ne vais pas me plaindre. C’est compréhensible.

Dans le même temps, êtes-vous déçu de ne pas avoir joué un peu plus de rencontres en Betclic Elite ?

Au fond de moi, oui un peu, parce que j’aurais aimé joué plus. Mais après, le contexte faisait que c’était compliqué.

En septembre, vous avez signé votre premier contrat pro. Qu’est-ce que ça vous a fait ?

J’étais content ! J’étais fier, fier de moi. Après, je savais que ce n’était pas une fin en soi. Voilà c’est la récompense d’un travail, un travail fourni. J’étais très content que le club me propose ça. Enfin… c’est une reconnaissance pour moi.

Etes-vous déçu de ne pas avoir réussi à atteindre les playoffs en Espoirs Elite?

Décevant, oui. Après, on a eu beaucoup de pépins physique. On a été très rarement au complet. Donc je pense que ça a joué. Il y a eu, aussi, de nouveaux joueurs comme Lois (Grasshoff) Osa (Obasohan), et tout. Osa venait d’un autre pays (Belgique) donc il faut aussi qu’il s’adapte, etc. Après ce ne sont pas des excuses mais quand il y a les joueurs majeurs qui sont blessés, ça devient toute de suite plus compliqué. On a aussi une équipe jeune. On n’vait pas beaucoup de dernières années, que deux : Osa et moi.

Quels sont vos points faibles, Quels sont vos points forts et vos points d’amélioration ?

Points forts… je dirai que je suis athlétique. Malgré le fait que je sois grand, je suis athlétique, je suis mobile. Mon énergie, j’encourage tout le temps. Je suis beaucoup dans l’énergie. Je suis polyvalent, aussi. Après, ce que je dois améliorer, je dirais que je dois encore m’endurcir et me renforcer. Je pense que c’est le plus gros point faible à améliorer.

De quoi êtes-vous le plus fier cette saison ?

Je dirais que je n’ai jamais lâché malgré mes blessures. J’ai eu une pubalgie qui m’a arrêté pendant deux mois. Là, je suis en phase de reprise. Je pense que c’est vraiment ma mentalité. Je pense que en fait j’ai grandi, depuis que je suis arrivé au MSB. J’ai grandi d’années en années.