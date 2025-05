Une histoire de timing : Mikael Jantunen aurait signé son contrat avec le Fenerbahçe Istanbul

C’est le lot de tous les marchés de transferts. Parfois, on négocie avec l’adversaire. D’autres fois, on est même sûr de s’engager avec lui. La signature préalable de son contrat avec Monaco n’avait, par exemple, pas empêché Élie Okobo d’être décisif contre la Roca Team en finale de Betclic ÉLITE 2022…

Mikael Jantunen n’est donc ni le premier, ni le dernier, à s’être retrouvé dans cette situation, mais force est de constater que les fuites sur sa prochaine destination ont eu un drôle de timing. Longtemps annoncé à la Virtus Bologne, l’intérieur finlandais a vu son nom être lié au Fenerbahçe Istanbul pour la première fois le 17 avril, soit deux jours après avoir appris que le Paris Basketball affronterait l’équipe stambouliote en playoffs de l’EuroLeague. Le tweet du journaliste Yağız Sabuncuoğlu annonçant l’information a fait plus de deux millions de vues, autant dire que personne n’est passé à côté, surtout pas en Turquie…

🚨 Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol forması giyen Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 17, 2025

Dans ce contexte, Mikael Jantunen a eu du mal à répondre aux attentes lors de la série contre le Fenerbahçe (4 points à 38% et 6 rebonds en 29 minutes de moyenne). Maladroit (2/9 à 3-points), ciblé et beaucoup trop souvent troué en défense, il n’a pas été à la hauteur de sa première campagne convaincante en EuroLeague (7,5 points à 46% et 4,8 rebonds). Alors qu’il incarnait le déficit de taille et du puissance de Paris dans la raquette, il a bouclé son quart de finale avec 0 point en 32 minutes lors du Match 3.

L’ancien rookie du BC Ostende a été interrogé mardi soir sur la réalité de ses contacts avec le Fenerbahçe. « Il n’y a aucun intérêt à commenter des rumeurs », a-t-il dit à BasketNews. Ce qui revient, aussi, à ne pas démentir…

Reste que les nombreux insiders du marché européen, plus ou moins fiables selon les comptes, ont tous annoncé mercredi sa signature définitive avec le Fenerbahçe, avec un contrat de deux ans à la clef. Soit moins de 24 heures après la fin de la série (0-3) … Verrouiller l’une de ses cibles et potentiellement rendre inconfortable son quart de finale, s’il a du mal à faire la part des choses, le club stambouliote a peut-être réussi son coup.

https://twitter.com/Andrea__Calzoni/status/1917484655516745987