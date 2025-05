Will Butler sauve Toulouse : un panier qui vaut de l’or pour le maintien

Joli mardi pour le basket toulousain ! Alors que le TMB a décroché son billet pour la finale de Ligue 2, le Stade Toulousain a arraché une victoire cruciale pour son maintien en Nationale 1.

NM1 – Journée 38 Metz 76 Toulouse 78

À la lutte pour sa survie en troisième division, l’équipe de Laurent Mopsus a été très sérieusement secouée par les Canonniers, déjà relégués en Nationale 2. À cinq minutes de la fin, les coéquipiers de Dylan Gana (18 points et 8 rebonds) étaient ainsi menés 64-72.

Mais ils ont su terminer très fort pour l’emporter quasiment au buzzer. Sur un service de Junior Ouattara, déjà passeur décisif sur le buzzer beater de Camille Jean contre Charleville-Mézières le 11 avril, Will Butler (21 points à 8/14, 10 rebonds et 4 passes décisives) a fait sauter ses deux vis-à-vis sur une feinte et a déposé le ballon dans le cercle.

Nouveau Game winner pour les Toros dans la course au maintien en NM1 sur le parquet de Metz.

Will Butler a répondu à l'égalisation des Canonniers et d'un dunk de Pourchot à 5 secondes de la fin, pour offrir la victoire à Toulouse à 0.8 secondes !

Un panier qui vaut de l’or pour le Stade Toulousain, qui met la pression sur ses concurrents Poissy, Fougères et Charleville-Mézières avec désormais 35 points au compteur.