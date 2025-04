[Vidéo] L’énorme buzzer beater de Camille Jean : un shoot bascule dans la course au maintien en NM1 ?

Sur une pente particulièrement glissante ces derniers temps avec six défaites en sept matchs, le Stade Toulousain s’était retrouvé relégable en NM1. Et la réception de Charleville-Mézières était décisive, pour ne pas laisser échapper un concurrent direct.

Or, malgré un retard de six points à moins de trois minutes de la fin (82-88), le tournant a été parfaitement négocié. Avec un shoot qui pourrait peser très lourd à l’issue de la saison : celui de Camille Jean, auteur de 18 points à 6/8, 2 rebonds et 3 interceptions.

Grâce à la lucidité de son coéquipier Junior Ouattara, qui a aspiré deux défenseurs après la remise en jeu, le Lyonnais s’est retrouvé libre pour dégainer derrière la ligne majorée (96-93). Le tir de l’espoir pour les Toros, à défaut d’être celui du maintien. Et c’est déjà pas mal…