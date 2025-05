Le revenant Toulouse ou le néophyte Montbrison : qui montera en Wonderligue ?

Si le 7e, Alençon, avait sorti le dauphin Voiron en quart de finale des playoffs de LF2, il n’y aura pas eu de surprise en demi-finale. Et la finale opposera bien le vainqueur de la saison régulière, Toulouse, au 3e, Montbrison.

Toulouse, l’heure de la revanche ?

Battu l’an dernier sur la dernière marche par Chartres, le Toulouse Métropole Basket va se voir offrir une deuxième opportunité de revenir en Wonderligue, deux ans après sa relégation. Les Pionnières ont sweepé Mondeville en demi-finale, avec deux victoires autoritaires (73-62 à l’aller, 74-61 au retour). On notera la nouvelle performance titanesque de la MVP, Binta Dramé, passée tout près du triple-double (12 points, 8 rebonds et 10 passes décisives).

« Toulouse est plus fort, plus structuré, plus discipliné », admet Morgan Debrosse, l’entraîneur de l’USO Mondeville, interrogé par Ouest France. « Quand tu perds quatre fois contre le même adversaire, c’est que c’est le cas. Elles ont annoncé d’entrée qu’elles avaient une cicatrice datant de l’année dernière et de leur défaite au match 3 en finale. Elles veulent remonter, elles voulaient la première place en saison régulière. »

Montbrison était en Nationale 3 en 2012/13…

Un an après leur désillusion chartraine, les joueuses de Xavier Noguera enfileront le costume de favorites face à un adversaire inédit, Montbrison. Le BCMF a composté son billet pour sa toute première finale en écartant le promu alençonnais (61-67 à l’aller, 57-45 au retour), avec un quatrième double-double en cinq matchs de playoffs de Mariana Muadi Bulabula (19 points et 14 rebonds).

LF2 – 1/2 Finale Alençon 45 Montbrison 57

Passé par de la Nationale 3 à la Ligue 2 en l’espace de deux ans, entre 2013 et 2015, le Basket Club Montbrison Féminin était surtout un habitué du milieu de tableau de LF2, régulièrement éliminé dès les quarts de finale des playoffs, comme en 2022 face à… Toulouse. L’équipe ligérienne avait atteint son meilleur résultat historique l’an dernier, avec une place dans le dernier carré (0-2 contre Chartres).