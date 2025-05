Désireux de prendre la nationalité sportive hongroise, Wilson Jacques (Bourg) en partance pour Rhode Island

Pivot ultra dominant des Espoirs de la JL Bourg (15 points à 53%, 9,9 rebonds et 1,9 passe décisive pour 21 d’évaluation en seulement 26 minutes de moyenne, champions de France, Wilson Jacques (2,13 m, 20 ans) n’évoluera plus en U21 la saison prochaine, quand bien même il lui reste une saison d’éligibilité.

Comme beaucoup, le Réunionnais a succombé aux sirènes de la NCAA. Selon nos informations, il s’apprête à entamer un cursus universitaire à Rhode Island, où évoluait Quentin Diboundje cette saison.

« Wilson est une très belle rencontre, qui nous change la saison », disait Nicolas Croisy, l’entraîneur des Espoirs de la Jeunesse Laïque, au Progrès dans l’édition du 18 avril. « Il correspond pleinement dans le jeu et humainement au reste de mon effectif. Les planètes se sont alignées avec un joueur comme lui. J’adore travailler avec ce jeune, qui nous apporte son professionnalisme. L’équipe espoirs est complète avec lui. »

Fils d’une ancienne internationale hongroise de handball

Par ailleurs, Le Progrès annonçait aussi récemment que l’intérieur burgien, aperçu à six reprises avec l’équipe de Frédéric Fauthoux cette saison, songe également à prendre la nationalité sportive hongroise. Une information avérée. S’il espère faire partie de l’équipe de France U20 cet été, un an après avoir manqué sa seule campagne depuis les U16, Wilson Jacques est conscient qu’il aura plus de chance de connaître une carrière internationale avec la Hongrie.

Une possibilité offerte par ses origines, lui qui est le fils de l’ex-handballeuse Melinda Jacques-Szabó, née en Hongrie, internationale hongroise entre 1988 et 1998, puis devenue française en 2000, et championne du monde 2003 avec les Bleues. L’ancien pivot de Champagne Basket peut obtenir facilement un passeport hongrois en se rendant dans le pays de sa mère.