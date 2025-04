Championne de France Espoirs, la JL Bourg va voir son effectif chamboulé

L’effectif des champions de France Espoirs de la JL Bourg va être grandement chamboulé avant la saison prochaine. D’après les déclarations de l’entraîneur Nicolas Croisy dans La Voix de l’Ain, Louka Milanese, Juwan Ekanga et Khadim Kane seront les seuls rescapés de cette aventure. Les deux premiers, actuellement en U18, feront toujours partie du projet. Le troisième, qui a fait quelques apparitions avec les pros cette saison, devrait continuer de suivre un double projet après sa bonne saison, affichant des moyennes de 10,6 points, 6,5 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,5 interception.

Sifferlin vers un passage en professionnel en prêt

Parmi les leaders du groupe cette saison, deuxième meilleur marqueur (14 points) et le meilleur passeur (6,1 passes) de ces champions de France U21, Léon Sifferlin (1,96 m, 19 ans) va passer professionnel la saison prochaine. Son entraîneur en U21 indique qu’il devrait être « prêté ». « Je pense que ce qu’il me manque, c’est de prendre de l’expérience », nous disait-il mi-avril. « Dans l’idée, je voudrais finir mon cursus Espoirs avec le Trophée du Futur. »

PROFIL JOUEUR Léon SIFFERLIN Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 19 ans (08/01/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 14 #18 REB 4,1 #60 PD 6,1 #7

Wilson Jacques (2,13 m, 20 ans), meilleur marqueur et rebondeur avec des moyennes de 15,1 points et 9,8 rebonds, va lui partir vers de nouveaux horizons, tout comme les cadres Anatole Humeau et Ayuba Bryant Jr.. Enfin, Mapote Benga, doublure de Jacques, « devrait trouver un projet de partenaire d’entraînement pro et espoir », explique l’entraîneur en chef avant de finir l’échange sur sa propre situation contractuelle actuelle et future : « Je suis encore sous contrat pour 1 an et j’espère pouvoir prolonger ici. »