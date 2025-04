La JL Bourg championne de France Espoirs après une démonstration à Villeurbanne

« Nous voulons être champions en gagnant », répétait Nicolas Croisy dans Le Progrès avant le choc face à l’ASVEL. C’est chose faite. Ce samedi 19 avril à l’Astroballe, les Espoirs de la JL Bourg ont validé leur magnifique saison par un éclatant succès (64-98), synonyme de titre de champion de France U21.

Une victoire éclatante dans le temple de l’ASVEL

Il ne leur manquait plus qu’un succès pour s’assurer du titre. Les Bressans n’ont pas tremblé et ont même offert un récital. Dès le premier quart-temps, les hommes de Nicolas Croisy ont pris les commandes (15-26), ne lâchant plus leur emprise sur le match (13-25 ; 12-27), pour compter jusqu’à 40 points d’avance avant de lever le pied dans les dernières minutes (24-20).

À la baguette, Wilson Jacques (2,13 m, 20 ans) et Léon Sifferlin (1,96 m, 19 ans) ont chacun inscrit 19 points, bien épaulés par Khadim Kane (15) et Leeroy Nijean (14). Déjà omniprésent au scoring, Wilson Jacques a aussi dominé aux rebonds (8 prises dont 4 offensives), ce qui lui a valu d’être désigné MVP du match.

Une saison presque parfaite

Avec cette démonstration, la JL Bourg affiche un bilan de 24 victoires pour seulement 2 défaites. Mais l’histoire ne s’arrête pas là pour les jeunes Bressans. Ils auront l’occasion de confirmer leur supériorité à la maison, à l’Ekinox, lors du Trophée du Futur qui se tiendra du 30 mai au 1er juin.

« Ils méritent de finir en beauté à la maison », souffle un Nicolas Croisy déjà tourné vers la prochaine échéance. Après ce premier titre historique pour la JL Bourg dans la catégorie Espoirs, les jeunes de l’Ain veulent conclure leur saison en apothéose.