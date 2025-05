Hudgins et Thomas blessés longue durée, Le Mans recherche un pigiste, peut-être deux

C’est un sacré coup dur qui s’est abattu sur le MSB mercredi soir… 24 heures après sa victoire contre Bourg-en-Bresse (96-92), Le Mans Sarthe Basket a appris les blessures longue durée de deux de ses leaders, Trevor Hudgins et TaShawn Thomas, comme annoncé par Tribune 47.

Respectivement touchés au genou et au doigt, Trevor Hudgins et TaShawn Thomas ont rejoint l’infirmerie du MSB. D’après nos informations, les deux Américains ne devraient plus rejouer cette saison. Le club serait à la recherche de deux remplaçants. 📸 MSB pic.twitter.com/b7imcAQyrq — Tribune47 (@Tribune47) April 30, 2025

La saison de Hudgins n’est cependant peut-être pas encore totalement terminée. Blessé au genou droit, suite à un contact avec Kevin Kokila, le meneur américain souffre d’une lésion du ligament latéral interne. « La durée précise de son indisponibilité sera évaluée dans les prochains jours », annonce le club mais Ouest France estime son indisponibilité estimée à plus de 30 jours, ce qui lui fera manquer le début des playoffs, mais laisse encore espérer un retour si le MSB signe un beau parcours.

Arrivé en novembre 2023 dans la Sarthe, sans aucune expérience européenne, Trevor Hudgins aura étalé des progrès indéniables en 18 mois. Médiocre l’an dernier, un peu trop soliste, en deçà dans la compréhension du jeu, le natif du Kansas a pris une nouvelle dimension cette saison, alors que sa resignature était assimilée à « un pari » par Guillaume Vizade.

Cinquième meilleur marqueur du championnat (16 points à 46%, 1,8 rebond et 2,9 passes décisives), l’ancien joueur des Houston Rockets (5 matchs en 2022/23) a remporté le concours de tirs à 3-points du All-Star Game et surtout été élu MVP de la Leaders Cup. Lors de la demi-finale et de la finale à Caen, il a compilé 54 points en 58 minutes.

Pour TaShawn Thomas, sa saison est en revanche terminée de manière certaine. L’intérieur américain, tout juste signataire d’une prolongation de contrat avec le MSB, s’est blessé au majeur gauche lors de la première période. Il devra subir une intervention chirurgicale. Finaliste de Betclic ÉLITE en 2023 avec les Mets, il a bouclé sa troisième campagne de Betclic ÉLITE avec des moyennes de 10,4 points à 63%, 4,7 rebonds et 1,9 passe décisive.

Par conséquent, Le Mans s’est mis à la recherche d’au moins un pigiste médical pour TaShawn Thomas, et peut-être deux selon l’état de Trevor Hudgins. Une vraie tuile à l’approche des playoffs, alors que le MSB lutte pour conserver sa place dans le Top 6. Difficile, effectivement, de devoir remplacer au pied levé ses deux leaders à l’évaluation, d’un côté le meilleur scoreur, de l’autre le meilleur Manceau au +/- (+4,6).