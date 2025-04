Une nouvelle prolongation au Mans : au tour de TaShawn Thomas de rempiler

Décidément, Le Mans aime agrémenter ses après-match de bonnes nouvelles concernant les contrats de ses protégés. Après celles de Guillaume Vizade et Léopold Delaunay, c’est désormais la prolongation de TaShawn Thomas (2,03 m, 32 ans) qui a été officialisée à Antarès mardi quelques minutes après le succès décroché contre Bourg-en-Bresse (96-92).

Déjà vu au MSB en 2021/22, l’intérieur originaire de Las Vegas est revenu dans la Sarthe cette saison. S’il a malheureusement raté sa finale de Coupe de France (-1 d’évaluation), l’ancien joueur des Metropolitans 92 s’est de nouveau rapidement imposé comme un pilier du MSB (10,4 points à 63%, 4,7 rebonds et 1,9 passe décisive). Il a signé un nouveau bail d’un an avec le club de la ville qui a vu naître ses deux enfants.

« Une volonté de maintenir un socle de l’équipe »

Il rejoint Noah Penda (même s’il pourrait partir en NBA), Léopold Delaunay, Jonathan Jeanne et Ugo Doumbia dans le giron des joueurs sous contrats avec le MSB, sachant que Lucas Dufeal devrait aussi rejoindre cette liste. Avant d’autres, comme Williams Narace ou le capitaine Will Yeguete ?

« Il y a des enjeux sur le terrain, et aussi ce qu’il peut se passer pour l’année prochaine », a expliqué l’entraîneur Guillaume Vizade au micro d’Ouest France. « Cela peut aller assez vite, et durer un peu plus. Des discussions sont lancées avec d’autres joueurs. Il y a une volonté de maintenir un socle de l’équipe, sur l’année prochaine, même si on sait qu’il y aura du turn-over. »