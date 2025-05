La série Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves est l’une des plus médiatisée de ce premier tour. Moqué par les Lakers, discret statistiquement, Rudy Gobert est pourtant souvent précieux au rebond et en défense même s’il semble oublié et en manque de confiance en attaque (3,5 points de moyenne sur la série sur les quatre premières rencontres)… avant de sortir un match records historique lors du match 5 à Los Angeles avec 27 points et 24 rebonds !

Souvent critiqué aux Etats-Unis, Rudy Gobert est pourtant un des tout meilleurs joueurs NBA depuis plus de 10 ans: 3 fois All-Star NBA de 2020 à 2022, 1 fois élu dans le 2e meilleur cinq de la saison, trois fois dans le troisième… et toujours dans la discussion du meilleur défenseur de l’année, saison après saison.

Ce quiz mettra vos connaissances à l’épreuve sur le pivot de l’équipe de France, à travers 13 questions pour tester votre niveau autour du paradoxe Rudy Gobert ! Si vous faites plus de 75 %, vous pouvez vraiment vous considérer comme un expert du basket féminin. En dessous de 50 %, il va falloir réviser !

Chaque question vous donne 4 choix possibles, mais aucune indication pour vous aider. Seuls votre mémoire et votre culture basket feront la différence.

Voici toutes les questions du quiz et leurs réponses : Si vous voulez réviser le quiz que vous venez de faire sur Rudy Gobert, cliquez sur le bouton ci-dessous pour afficher toutes les questions, réponses et explications. Afficher les réponses Question 1 : Avant de rejoindre la NBA, Rudy Gobert est-il passé par l’INSEP / le pôle France ? A) Oui

B) Non Afficher la réponse Réponse correcte : B) Non. Explication : Rudy Gobert n’est jamais passé par l’INSEP, contrairement à son coéquipier en équipe de France Evan Fournier par exemple. Question 2 : Par quel club français Rudy Gobert a-t-il été formé ? A) Cholet

B) Le Mans

C) Paris

D) Nancy Afficher la réponse Réponse correcte : A) Cholet. Explication : Rudy Gobert a été formé par Cholet Basket, où il débute en « stagiaire pro » lors de la saison 2011-2012. Question 3 : À quel poste évoluait-il en cadets région ? A) Ailier

B) Meneur

C) Ailier-fort

D) Pivot Afficher la réponse Réponse correcte : A) Ailier. Explication : Listé à 1,95 m et évoluant au poste d’ailier, il va connaître une première saison perturbée par sa croissance. Il joue en cadets région et est souvent laissé au repos pour ne pas abîmer ses genoux. Question 4 : Par quelle franchise Rudy Gobert fut drafté en 2013 ? A) Denver

B) Utah

C) Chicago

D) Minnesota Afficher la réponse Réponse correcte : A) Denver. Explication : Rudy Gobert a été drafté par les Denver Nuggets, qui le transfèrent le soir de la draft aux Utah Jazz en échange du choix n°46 et d’Erick Green. Question 5 : À quelle position, au premier tour, Rudy Gobert fut-il drafté en 2013 ? A) 27ème

B) 7ème

C) 12ème

D) 17ème Afficher la réponse Réponse correcte : A) 27ème. Explication : Rudy Gobert a été drafté en 27ème position, une place avant Livio Jean-Charles drafté par les San Antonio Spurs en 28ème position. Les pivots draftés devant lui incluent Alex Len (5e), Nerlens Noel (6e), Steven Adams (12e), Lucas Nogueira (16e), Gorgui Dieng (21e) et Mason Plumlee (22e). Question 6 : Quel joueur des Utah Jazz est tradé pour faire de la place à Rudy Gobert lors de sa 2e saison NBA ? A) Enes Kanter

B) Kendrick Perkins

C) Derrick Favors

D) Trevor Booker Afficher la réponse Réponse correcte : A) Enes Kanter. Explication : Enes Kanter a été transféré en février 2015 à OKC pour laisser plus de place à Rudy Gobert dans la rotation des Utah Jazz. Question 7 : Quelle légende NBA critique régulièrement Rudy Gobert dans les médias ? A) Shaquille O’Neal

B) Kevin Garnett Afficher la réponse Réponse correcte : A) Shaquille O’Neal. Explication : Shaquille O’Neal a critiqué Rudy Gobert à plusieurs reprises, notamment en déclarant : « Parce que si vous signez un contrat de 250 millions de dollars, montrez-moi 250. Il y a des types comme lui qui foutent le système en l’air, qui gagnent tout cet argent et qui ne peuvent pas jouer. Donc je ne respecte pas ce genre de gars. » Question 8 : Quelle polémique l’a rendu célèbre en 2020 ? A) Covid

B) FootballLeaks

C) Panama Papers

D) Influ-voleurs Afficher la réponse Réponse correcte : A) Covid. Explication : Le 11 mars 2020, le match opposant le Jazz de l’Utah au Thunder d’Oklahoma City est annulé car Gobert est testé positif au coronavirus. Auparavant, pour plaisanter à propos de l’épidémie, Gobert touche volontairement les micros des journalistes, une image qui fait de lui le visage de l’épidémie aux États-Unis et lui attire la colère de nombreux fans. Question 9 : Lors des playoffs 2023, à qui Rudy Gobert a-t-il lancé un coup de poing pendant un temps-mort ? A) Kyle Anderson

B) Naz Reid

C) Un kiné

D) Un assistant coach Afficher la réponse Réponse correcte : A) Kyle Anderson. Explication : Rudy Gobert a lancé un coup de poing à son coéquipier Kyle Anderson après une joute verbale. Tim Connelly, président des opérations basket des Wolves, a déclaré : « Nous avons pris la décision de renvoyer Rudy Gobert chez lui après l’incident du deuxième quart-temps. Son comportement sur le banc était inacceptable et nous gérerons la situation en interne. » Question 10 : Quelle polémique l’a remis sur le devant de la scène américaine en novembre 2024 ? A) Un soutien politique

B) Une promotion en cryptomonnaie Afficher la réponse Réponse correcte : A) Un soutien politique. Explication : Rudy Gobert a exprimé publiquement son soutien pour Robert Kennedy Jr., le nouveau ministre de la santé de Donald Trump, connu pour ses théories du complot sur les vaccins. Gobert voulait soutenir son combat contre les additifs dans l’alimentation industrielle. Il a déclaré : « Très engagé dans la lutte contre les additifs dans l’alimentation industrielle américaine, Rudy a simplement souhaité marquer son soutien à la nomination d’une personnalité qui s’est engagée à combattre ce qui est considéré comme un fléau là-bas. » Question 11 : Rudy Gobert a-t-il déjà été meilleur contreur de la NBA sur une saison ? A) Oui

B) Non Afficher la réponse Réponse correcte : A) Oui. Explication : Rudy Gobert a été le meilleur contreur de la NBA en 2017. Question 12 : Rudy Gobert a-t-il déjà été meilleur rebondeur de la NBA sur une saison ? A) Oui

B) Non Afficher la réponse Réponse correcte : A) Oui. Explication : Rudy Gobert a été le meilleur rebondeur de la NBA en 2022. Question 13 : Parmi ces joueurs, lequel n’a pas gagné 4 fois le titre de défenseur de l’année ? A) Dwight Howard

B) Dikembe Mutombo

C) Ben Wallace

D) Rudy Gobert Afficher la réponse Réponse correcte : A) Dwight Howard. Explication : Dwight Howard a remporté le titre de défenseur de l’année 3 fois, tandis que Dikembe Mutombo, Ben Wallace et Rudy Gobert l’ont chacun remporté 4 fois.

