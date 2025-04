Afficher la réponse

Explication : AS Villeurbanne vainqueur 43-41 contre le FC Mulhouse en 1953.

Réponse correcte : A) AS Villeurbanne.

Explication : Depuis 1953, les clubs les plus victorieux de la Coupe de France sont Villeurbanne (11 titres), Limoges (6 titres) et Paris (5 titres).

Explication : Trophée des AS !

Réponse correcte : A) Trophée des AS.

Réponse correcte : A) Chalon.

Explication : Chalon en 2011 et 2012, deux fois face au Limoges CSP en finale. La dernière Coupe de France remportée remonte à 2000 pour Limoges (et son triplé historique), à 2005 pour Gravelines et à 1999 pour Cholet.