Le Mans est décidément la bête noire de Monaco cette saison ! Après leur premier affrontement cette saison (qui avait entraîné l’éviction d’Obradovic) et la finale de la Leaders Cup, le MSB a encore battu l’ASM (99-102) pour s’offrir une place en finale de la Coupe de France. En face, ce sera le Paris Basketball, qui a maîtrisé Bourg-en-Bresse le samedi 15 mars dernier à l’Adidas Arena (score final 99-91).

La Leaders Cup et l’EuroCup la saison dernière, et pourquoi pas la Coupe de France voire la Betclic ELITE cette saison pour le Paris Basketball? Avec son histoire très récente, le Paris Basketball n’a pas encore eu l’occasion de beaucoup remplir son armoire à trophée. La Coupe de France est notamment un des accomplissements qui manque à leur palmarès. De son côté, Le Mans a déjà remporté la Leaders Cup 2025 et ne serait pas contre un deuxième titre cette saison.

Ce quiz mettra vos connaissances à l’épreuve au travers de 10 questions autour des deux équipes finalistes pour tester votre niveau ! Si vous faites plus de 75 %, vous pouvez vraiment vous considérer comme un expert du basket féminin. En dessous de 50 %, il va falloir réviser !

Chaque question vous donne 4 choix possibles, mais aucune indication pour vous aider. Seuls votre mémoire et votre culture basket feront la différence.

Voici toutes les questions du quiz et leurs réponses : Si vous voulez réviser le quiz que vous venez de faire sur la finale de la Coupe de France masculine de basket 2025, cliquez sur le bouton ci-dessous pour afficher toutes les questions, réponses et explications. Afficher les réponses Question 1 : Quelle équipe a déjà gagné un titre cette saison ? A) Le Mans

B) Paris Basketball Afficher la réponse Réponse correcte : A) Le Mans. Explication : Le Mans a remporté la Leaders Cup 2025. Question 2 : Quelle équipe est devant au classement de Betclic ÉLITE (saison régulière 2024/2025) ? A) Paris Basketball

B) Le Mans Afficher la réponse Réponse correcte : A) Paris Basketball. Explication : Au 6 avril, le Paris Basketball est 1er avec l’ASVEL et Monaco, avec 5 victoires d’avance sur Le Mans (actuel 6e). Question 3 : Pour quelle équipe joue Lois Grasshoff ? A) Le Mans

B) Paris Basketball Afficher la réponse Réponse correcte : A) Le Mans. Explication : Lois Grasshoff joue au Mans, à la fois en Espoirs et en Pros, et s’était notamment fait remarquer en finale de la Leaders Cup (18 minutes face à Monaco et un 3 points décisif). Question 4 : Quelle équipe a sorti Monaco (plus gros budget du championnat) en 1/2 finales ? A) Le Mans

B) Paris Basketball Afficher la réponse Réponse correcte : A) Le Mans. Explication : Le Mans s’est imposé 102-99 face à Monaco en 1/2 finale, après les avoir déjà battu en finale de la Leaders Cup 2025. Question 5 : Quelle équipe a le joueur le plus petit en taille ? A) Paris Basketball

B) Le Mans Afficher la réponse Réponse correcte : A) Paris Basketball. Explication : Paris Basketball avec T.J. Shorts (1,75m) devant Trevor Hudgins (1,80m) au Mans. Question 6 : Quelle équipe a le plus gros budget ? A) Paris Basketball

B) Le Mans Afficher la réponse Réponse correcte : A) Paris Basketball. Explication : Pour la saison 2024/2025, le club du Paris Basketball affiche un budget prévisionnel de 18.9 M€ (contre 9.25 M€ l’an passé, +104%), soit le 2e budget sur les 16 clubs de Betclic Élite. Le Mans affiche un budget prévisionnel de 6.5 M€ (contre 6.8 M€ l’an passé, -5%), soit le 6e budget. Question 7 : Quelle équipe a un entraîneur étranger ? A) Paris Basketball

B) Le Mans Afficher la réponse Réponse correcte : A) Paris Basketball. Explication : Depuis cette saison 2024/2025, le Brésilien Tiago Splitter est l’entraîneur du Paris Basketball, après avoir notamment été 5 saisons assistant-coach en NBA. Question 8 : Quelle équipe a 5 joueurs français à plus de 8 points par match en Coupe de France ? A) Le Mans

B) Paris Basketball Afficher la réponse Réponse correcte : A) Le Mans. Explication : Le Mans avec Abdoulaye Ndoye, Williams Narace, Noah Penda et Wilfried Yeguete, contre seulement 2 joueurs pour le Paris Basketball : Nadir Hifi et Mathis Dossou-Yovo. Question 9 : Quelle équipe a joué le plus de matchs en Coupe de France cette saison ? A) Le Mans

B) Paris Basketball Afficher la réponse Réponse correcte : A) Le Mans. Explication : Le Mans avec 5 matchs, contre seulement 3 matchs pour le Paris Basketball qui est entré en jeu en 8e de finale après avoir disputé la finale de Betclic ÉLITE l’an passé. Question 10 : Quelle équipe a un joueur finlandais dans son effectif ? A) Paris Basketball

B) Le Mans Afficher la réponse Réponse correcte : A) Paris Basketball. Explication : Paris Basketball avec l’international finlandais Mikael Jantunen.

