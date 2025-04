Si vous voulez réviser le quiz que vous venez de faire sur la carrière d’Endy Miyem, cliquez sur le bouton ci-dessous pour afficher toutes les questions, réponses et explications.

Question 1 : Par quel club Endy Miyem a-t-elle commencé sa carrière ?

A) Bourges

B) Valenciennes

C) Basket Landes

D) Villeneuve d’Ascq

Réponse correcte : A) Bourges. Explication : Après l’INSEP, Endy hésite entre Valenciennes et Bourges mais rejoint finalement Bourges.

Question 2 : À Bourges, quelle coéquipière lui lance des regards noirs à l’entraînement ?

A) Cathy Melain

B) Céline Dumerc

C) Florence Lepron

D) Emmeline Ndongue

Réponse correcte : A) Cathy Melain. Explication : « Je me souviens de quelques fois où elle me lançait des scarface (des regards noirs, ndlr) avec les jeunes (elle rigole). C’était sa façon de nous éduquer. Cathy ne parlait pas beaucoup mais rien qu’avec le regard, on pouvait sentir qu’on avait fait un truc qui n’était pas bon. » Endy Miyem

Question 3 : Quel entraîneur l’a lancé à Bourges et en Équipe de France ?

A) Pierre Vincent

B) Jean-Aimé Toupane

C) Olivier Lafargue

D) Valérie Garnier

Réponse correcte : A) Pierre Vincent. Explication : « Pierre Vincent, forcément. C’est lui qui m’a lancé dans le monde pro à Bourges, c’est lui qui m’a fait venir en équipe de France. Pour tout ça, c’est lui. » Endy Miyem

Question 4 : Après 9 saisons à Bourges, dans quel pays part jouer Endy ?

A) Russie

B) Espagne

C) Italie

D) Grèce

Réponse correcte : A) Russie. Explication : Au Dynamo Koursk en Russie (2015/16), avant de rejoindre Famila Schio en Italie (2016/18).

Question 5 : En 2018, Endy rejoint la WNBA… dans quelle équipe ?

A) Minnesota Lynx

B) Seattle Storm

C) Connecticut Sun

D) New York Liberty

Réponse correcte : A) Minnesota Lynx. Explication : Aux Minnesota Lynx.

Question 6 : Quelle coéquipière l’a le plus impressionnée ?

A) Maya Moore

B) Breanna Stewart

C) Brittney Griner

D) Candace Parker

Réponse correcte : A) Maya Moore. Explication : « Maya Moore (à Minnesota), c’était quelque chose quand même ! Ça avait beau ne pas être sa meilleure saison quand j’y étais, elle était quand même capable de faire des trucs de fou… », Endy Miyem

Question 7 : Quelle compétition fait passer le basket féminin dans une autre dimension ?

A) Jeux Olympiques 2012

B) Eurobasket 2013

C) Jeux Olympiques 2021

D) Eurobasket 2015

Réponse correcte : A) Jeux Olympiques 2012. Explication : Les JO 2012 ! « Totalement ! C’est flagrant qu’il y a eu un avant et un après 2012. Quand on arrivait dans les salles (elle souffle)… C’était la folie ! Tout le monde nous félicitait, nous accueillait super bien. » Endy Miyem

Question 8 : Après les JO 2012, quelle anecdote nous raconte Endy sur sa notoriété nouvelle ? On l’a reconnu :

A) À la gare

B) Dans un avion

C) Au théâtre

D) Au restaurant

Réponse correcte : A) À la gare. Explication : « Je me souviens qu’on m’a reconnu à la gare par exemple (elle rigole). Je me suis dit : « Mais qu’est-ce qui se passe ?! » Ça ne m’était encore jamais arrivé ça. C’était dingue. », Endy Miyem

Question 9 : Combien de fois a-t-elle été championne de France ?

A) 7

B) 5

C) 3

D) 1

Réponse correcte : A) 7. Explication : Septuple championne de France (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2022) en club, sans oublier son titre de champion d’Europe 2009 avec l’équipe de France et plus d’une vingtaine de trophées au total.

Question 10 : Actuellement en play-off avec Tarbes, Endy Miyem va prendre sa retraite sportive à la fin de la saison pour débuter une nouvelle vie de…

A) Directrice sportive

B) Vice-présidente de la ligue

C) Entraîneuse

D) Kiné

