Afficher la réponse

Afficher la réponse

Explication : L’ASVEL a intégré l’EuroLeague avec une licence A (garantissant une place sur plusieurs saisons) à partir de la saison 2019-2020. Ce retour au plus haut niveau européen a été permis grâce à l’ambition de Tony Parker, président du club, et à une wild-card accordée par l’organisation.

Afficher la réponse

Explication : L’AS Monaco a atteint le Final Four lors de la saison 2022-2023, une première pour le club. Ils ont terminé 3e après une défaite contre le FC Barcelone en demi-finale, démontrant leur montée en puissance depuis leur arrivée en EuroLeague en 2021.

Réponse correcte : A) AS Monaco.

Afficher la réponse

Explication : Pour la saison 2024-2025, trois clubs français sont engagés en EuroLeague : l’ASVEL, l’AS Monaco et le Paris Basketball. C’est un record historique, reflétant la progression du basket français au niveau européen.

Afficher la réponse

Explication : Nando de Colo, star du basket français, a rejoint l’ASVEL en 2022 pour disputer l’EuroLeague. Après une carrière riche en Europe (CSKA Moscou, Fenerbahçe) et en NBA, il est revenu dans son pays natal pour apporter son expérience au club rhodanien.

Afficher la réponse

Réponse correcte : A) AS Monaco.

Afficher la réponse

Afficher la réponse

Explication : Lors de la saison 2022-2023, l’AS Monaco a terminé la saison régulière avec un bilan de 23 victoires et 11 défaites, se classant deuxième derrière l’Olympiakos. Ce résultat a propulsé le club jusqu’au Final Four.

Réponse correcte : A) AS Monaco.

Afficher la réponse

Réponse correcte : A) Sasa Obradovic.

Explication : Sasa Obradovic, coach serbe expérimenté, a pris les rênes de l’AS Monaco en 2021 et les a conduits au Final Four en 2023. Sa rigueur tactique et son expérience en EuroLeague ont été déterminantes pour ce succès.