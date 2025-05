Cette série entre Lakers et Timberwolves nous avait habitués à un duel de small-ball qui ne laissait que peu de place à Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans). Celui-ci n’a compté que 14 points… en cumulé sur les quatre premiers matchs de la série. Mais pour ce Match 5 à Los Angeles, le coach Chris Finch a pris tout le monde à revers en le faisant jouer beaucoup plus (39 minutes), et en l’impliquant davantage en attaque, comme il l’avait promis il y a quelques jours. Résultat : le pivot français a sorti tout simplement le meilleur match de sa carrière en playoffs NBA. Et les Timberwolves l’ont emporté à l’extérieur 96-103.

13 centimètres de plus que tout le monde

Face à une équipe des Lakers qui mise tout sur le small-ball, la taille de Gobert est autant un avantage qu’un inconvénient. Tout le temps en défense sur des joueurs plus petits, il doit démultiplier les efforts pour essayer de les contenir. Tout en étant éloigné de sa zone de confort, où il est l’un des plus impactants au monde : sous l’arceau. Ce qui a mené à quatre premiers matchs très discrets de sa part.

Mais face à des adversaires dont aucun ne dépasse les 2,03 m, il peut en revanche régner dans un domaine : le rebond. C’est ce qui a tout débloqué pour lui cette nuit. Les Timberwolves ont largement gagné la bataille des rebonds (54 à 37). Et face à une défense des Lakers qui ne s’était pas préparée à lui, le géant tricolore a enchaîné les paniers faciles sur rebond offensif ou tout simplement sur pick-and-roll, alors que les défenseurs montaient très haut sur les porteurs de balle. Une fois qu’il a vu que son plan fonctionnait, Chris Finch n’a quasiment plus sorti son pivot. D’où sa ligne statistique exceptionnelle : 27 points à 12/15 aux tirs, 24 rebonds (dont 9 offensifs) et 2 contres en 39 minutes, pour +18 de plus/minus. « Il a été incroyable » a apprécié Finch en conférence de presse.

« Ça fait vraiment du bien. On a eu nos hauts et nos bas cette saison, mais venir ici et gagner de cette manière, c’est vraiment fort… On a une équipe de gagnants. Beaucoup de nos gars ont connu des moments difficiles dans leur carrière, dans leur vie. Mais on s’aime. Tout cela nous a préparé pour ces playoffs…. Un soir ça peut être Naz [Reid] qui performe, un soir ça peut être Julius [Randle], ou alors moi. » Rudy Gobert en interview terrain d’après-match

Direction les demi-finales de conférence

Dans l’histoire, ils ne sont qu’une poignée à avoir sorti de telles performances (minimum 25 points, 20 rebonds et 2 contres) dans une victoire mettant fin à une série de playoffs. Gobert rentre en effet dans un club composé de légendes de la NBA : Shaquille O’Neal, Kevin Garnett, Tim Duncan, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Moses Malone et Kareem Abdul-Jabbar. Et si l’on ajoute ses 80% aux shoots, il n’est que le quatrième de l’histoire, et le premier depuis 1996. Ce qui place un peu sa performance.

Celle-ci était d’autant plus nécessaire que le leader Anthony Edwards a été bien cadenassé par la défense des Lakers (15 points à 5/19 aux tirs). Gobert, Julius Randle (23 points) et les role-players ont pris le relais. En face, Luka Doncic (28 points, 7 rebonds, 9 passes décisives) et LeBron James (22 points, 7 rebonds, 6 passes décisives) ont lutté à travers les pépins physiques, mais sans succès.

Cette victoire a jeté un vent de froid sur la Crypto Com Arena (ex Staples Center) de Los Angeles. Les Lakers, troisièmes de l’Ouest en saison régulière, sont donc éliminés dès le premier tour par les sixièmes. Mais dans cette conférence Ouest si homogène et talentueuse, cet “upset” n’a pas de quoi étonner. En demi-finale de conférence, Minnesota pourrait d’ailleurs retrouver une autre équipe dont le classement (7ème) ne représente pas le niveau : les Golden State Warriors. Ceux-ci, défaits à Houston lors du Match 5 cette nuit (131-116), mènent la série 3-2 et vont avoir l’opportunité de conclure la série à la maison, dans deux jours. En cas de confrontation avec les champions 2022, un autre matchup small-ball va se dresser devant Gobert. Avec ses inconvénients et ses avantages.