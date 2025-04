1 point seulement pour Rudy Gobert, mais les Wolves prennent l’avantage 2-1 sur les Lakers

Après avoir réussi à aller gagner un match à Los Angeles (95-117), les Minnesota Timberwolves sont revenus à la maison plus légers, avec l’avantage du terrain dans une série désormais à 1-1. De retour devant le public d’un Target Center qui n’a pas connu tant de campagnes de playoffs que ça, les Nordistes étaient en confiance. Ils l’ont montré en remportant ce Match 3 de douze points (116-104) grâce à un money-time géré d’une main de maître par Anthony Edwards (29 points à 12/26, 8 rebonds et 8 passes décisives).

Seulement 3 points de moyenne sur la série pour Gobert

De son côté, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) n’était encore une fois pas sur le parquet dans cette fin de match serrée. Son grand gabarit lui a coûté sa place par rapport à Naz Reid, intérieur plus mobile et adapté au small-ball. Le remplacement de l’un par l’autre à 4 minutes 30 du terme a d’ailleurs coïncidé avec un resserrage de vis des Timberwolves, qui n’ont encaissé qu’un seul point jusqu’à la fin du match… Le quadruple DPOY a tout de même joué 25 minutes, s’occupant principalement d’un travail de l’ombre pas très reluisant dans les statistiques. Il termine en effet avec 1 seul point et 0 tir pris, 3 rebonds, 1 passe décisive, 2 interception et 1 contre.

Son coach Chris Finch avait pourtant annoncé avant le match qu’il fallait trouver un moyen de davantage l’impliquer dans la série. Cette nuit, ses quelques interventions défensives ont été ses seuls coups d’éclat. Bien loin de sa fin de saison régulière terminée en boulet de canon.

RUDY GOBERT GRABBED IT OUT OF MID-AIR 😱 pic.twitter.com/EDtuDZYO4X — ESPN (@espn) April 26, 2025

Les cinq très espacés des Lakers avec cinq shooteurs l’ont éloigné de l’arceau, réduisant ainsi son impact. Plus de la moitié des tirs des angelinos (40 sur 78) ont été à 3-points. LeBron James (38 points à 13/21, 10 rebonds) a notamment excellé dans ce domaine, prenant le relais d’un Luka Doncic malade qui a joué à l’envers (17 points à 6/16, 8 passes mais 5 pertes de balle). Les Lakers ont globalement déployé un jeu offensif plutôt arrêté, qui leur a coûté la victoire. Côté Timberwolves, on peut noter les 30 points du facteur X de l’équipe sur cette série, Jaden McDaniels.

Les jeunes loups ont confirmé leur avantage en prenant ce Match 3, mettant ainsi la pression sur les Lakers qui vont devoir à tout prix réagir s’ils veulent éviter d’être menés 3-1. Et cela passera forcément par un Doncic à 100% de ses capacités. Match 4 programmé ce dimanche 27 avril à horaire européen : 21h30.

Les autres séries de la nuit réduites à 2-1

Dans les autres rencontres de la nuit, le Magic d’Orlando a remporté son premier match de la série contre les champions en titre Boston. Ils se sont imposés de deux petits points (95-93) dans une rencontre très physique. « Ça va finir en bagarre générale, j’ai l’impression que ce n’est même plus du basket » a protesté Jaylen Brown (19 points) en conférence de presse. Enfin, les Bucks de Giannis Antetokounmpo (37 points, 12 rebonds) ont aussi enfin marqué leur premier point face aux Pacers (victoire 117-101). Grâce notamment à l’insertion dans le cinq majeur du sniper Gary Trent Jr, qui termine avec 37 points.