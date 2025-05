Le Stade Rochelais intéressé par Germain Castano

« Je peux dire que le prochain club qui va me signer récupérera un coach qui est en forme, et qui a très faim », clamait Germain Castano (53 ans) le mois dernier dans les colonnes de La République du Centre. On ne sait toujours pas exactement qui sera ce prochain club, mais le Stade Rochelais Basket espérerait l’être.

Très sûrement reléguée en Pro B à l’issue de la saison, La Rochelle discute avec le technicien bourguignon selon les informations de Sud Ouest. Le club recherche un nouvel entraîneur pour remplacer Julien Cortey, qui a activé sa clause de sortie le mois dernier.

Avec Germain Castano, le Stade Rochelais pourrait s’offrir un homme de projets, qui n’a connu que deux clubs depuis 16 ans : Boulogne-sur-Mer (2009/16) et Orléans (2017/24). Dans son parcours, il a connu une montée en Pro B (SOMB 2010) et trois en Pro A (Besançon 2006, Boulogne-sur-Mer 2014, Orléans 2019) mais également trois relégations en Pro B (Besançon 2007, Boulogne-sur-Mer 2015, Orléans 2022).

« Je recherche un bon projet ! »

Non renouvelé par l’OLB au terme de son contrat l’année dernière, Germain Castano a espéré reprendre les rênes de l’Élan Chalon, où il a évolué en 1994/95 et 1996/97 quand il était joueur, mais son ancien club lui a préféré Elric Delord. En revanche, il a refusé une proposition de Nantes ainsi que des sollicitations plus exotiques à l’étranger, dont une proposition pour une sélection africaine.

Pendant son année sabbatique, l’ancien entraîneur de Saint-Quentin a visité de nombreux clubs (Paris, Alicante, Séville, Murcie, Valence, Badalone, Zalgiris Kaunas). « Je ne peux pas dire que le manque n’est pas là : l’adrénaline et la boule au ventre avant le match, évidemment que ça me manque, mais je recherche un bon projet, en Pro B ou en Betclic ÉLITE », expliquait-il récemment à La République du Centre. « S’il y a un beau projet à l’étranger qui se présente, je prendrai. Mais sans prétention aucune, je ne me jetterai pas sur le premier boulot. »