Amadou Sow file de l’autre côté du Rhin, de la SIG Strasbourg aux Niners Chemnitz

Relancé à la SIG Strasbourg cette saison, Amadou Sow va tenter de poursuivre sa remontée en puissance de l’autre côté du Rhin, en Allemagne aux Niners Chemnitz. L’intérieur malien s’est engagé pour une saison avec le vainqueur de la FIBA Europe Cup 2024.

Une bonne demi-saison de retour

Revenu au jeu en début d’année 2025 après sa blessure aux ligaments croisés du genou, Amadou Sow (2,05 m, 26 ans) a réussi son objectif avec la SIG Strasbourg. Si sa contribution n’a pas été suffisante pour aider le club alsacien à rallier les playoffs, l’ancien joueur de l’université de UC Santa Barbara a redonné des garanties sur son état physique et son niveau de jeu.

Pas aussi productif que lors de sa superbe première saison professionnelle, à l’ADA Blois, il a tourné cette saison à 7,4 points à 46% aux tirs et 3,6 rebonds en une quinzaine de matchs de Betclic ELITE. Pas si mal pour un joueur écarté des terrains pendant près de 400 jours après sa grave blessure au genou intervenue lors d’un match d’EuroCup à Badalone avec le Cedevita Olimpija Ljubljana.

PROFIL JOUEUR Amadou SOW Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 26 ans (18/11/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,4 #121 REB 3,6 #72 PD 0,4 #206

Amadou Sow va désormais découvrir la Bundesliga, où ses qualités d’intérieur puissant et mobile pourraient s’exprimer à merveille. « Il est un rebondeur puissant, polyvalent et peut nous aider aux deux extrémités du terrain », décrit l’historique entraîneur des Niners Chemnitz, Rodrigo Pastore. « Après avoir soigné avec succès une blessure aux ligaments croisés et avoir repris pied récemment à Strasbourg, Amadou veut maintenant prendre son envol chez nous. » Vainqueur de la FIBA Europe Cup en 2024, le Niners Chemnitz a terminé 4e de la saison régulière de BBL, pour une élimination en quart de finale des playoffs par Heidelberg.