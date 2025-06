Maxime Sconard, l’une des révélations de la saison en Pro B, reste à l’ADA Blois

Maxime Sconard sera toujours un joueur de l’ADA Blois en 2025-2026. Possiblement courtisé après son bel exercice 2024-2025, l’arrière va finalement continuer à se développer dans le Loir-et-Cher, comme l’a annoncé son club.

𝗠𝗮𝘅𝗶𝗺𝗲, 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗕𝗹𝗲́𝘀𝗼𝗶𝘀 ! 💚 Recruté il y a 3 saisons pour intégrer notre équipe Espoirs, Maxime ne cesse de progresser depuis son arrivée à Blois. Dès septembre, il prolongera l’aventure pour une 4ème saison sous le maillot de l’ADA ! #ADABlois #ProB pic.twitter.com/O9PPHBhY0u — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) June 13, 2025

Maxime Sconard (1,93 m, 21 ans), s’étant parfaitement installé dans la rotation de Blois et de son entraîneur, David Morabito, n’avait pas forcément besoin de chercher si l’herbe était plus verte ailleurs. L’ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque sort tout juste de sa première saison pleine chez les professionnels : en un peu moins de 20 minutes de jeu en moyenne, il a enregistré 8 points à 45% aux tirs dont 39% à 3-points, 2,2 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,2 interception pour 1,5 ballon perdu. Il a seulement vu son bel exercice s’interrompre à la mi-avril en raison d’une blessure au bras droit, ce qui l’a contraint à se faire opérer et manquer la fin de la saison.

Arrivé à Blois en 2021, Maxime Sconard a d’abord joué une saison pleine en Espoirs ELITE, avant d’intégré déjà la rotation la saison suivante en Betclic ELITE (21 apparitions pour 8 minutes de jeu en moyenne). Avec la descente de l’ADA en Pro B, le joueur a cependant pris un autre rôle au sein de l’effectif blésois, ce qu’il continuera de faire en 2025-2026.