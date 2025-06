Quentin Boullet devient assistant-coach au SLUC Nancy

Quentin Boullet rejoint officiellement le SLUC Nancy comme assistant-coach de Sylvain Lautié. Un choix cohérent pour le club lorrain, qui s’appuie sur un technicien jeune, déjà expérimenté et spécialisé dans l’analyse vidéo, pour renforcer son staff après le départ de Jonathan Nebout vers la JL Bourg.

Recrutement 2025-2026 🚨 Quentin Boullet rejoint le coachin staff du SLUC Nancy Basket ! ➕➡️ https://t.co/5Bl7havZFv#GoSLUC pic.twitter.com/gUnAxkDJrw — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) June 14, 2025

Un profil polyvalent et reconnu

Passé par le centre de formation de l’UFAB entre 2014 et 2017, Quentin Boullet a poursuivi sa montée en compétence comme coach adjoint à Brissac (NM1), avant d’élargir son savoir-faire en rejoignant Cholet Basket. Il y a encadré les équipes U15, filles comme garçons, avant de diriger la NM3 deux saisons plus tard.

Il s’est également distingué sur la scène internationale : en 2019, il avait collaboré avec Sylvain Lautié lors de l’AfroBasket avec le Mali, en tant qu’analyste vidéo. En 2023, il intégrait le staff de l’équipe de France U20 féminine, championne d’Europe cette année-là.

De Limoges à Nancy

La saison dernière, Quentin Boullet a découvert la Betclic ÉLITE en intégrant le Limoges CSP en janvier 2025. Recruté pour sa rigueur et sa connaissance approfondie de l’analyse vidéo, il avait pour mission d’épauler le staff limougeaud dans la préparation des matchs et le travail quotidien, tout en participant à l’objectif maintien. Crawford Palmer avait alors salué sa « complémentarité avec les entraîneurs » et ses qualités de formateur.

Sylvain Lautié : « Un atout précieux »

Sylvain Lautié, qui retrouve donc un collaborateur qu’il connaît bien, se réjouit de ce renfort :

« Quentin est un jeune coach plein de qualités. Il rejoint le club avec un solide bagage technique, notamment dans la maîtrise des outils vidéo et le développement individuel, en particulier auprès de jeunes prospects. Un atout précieux pour la saison prochaine. »

Avec cette arrivée, le SLUC Nancy poursuit la structuration de son encadrement en misant sur un technicien méthodique, capable de faire le lien entre l’analyse et le développement des joueurs.