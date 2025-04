Julien Cortey et La Rochelle, c’est (bientôt) fini !

J.D. Jackson va bientôt détenir seul le plus long contrat de LNB. Sous contrat avec La Rochelle jusqu’en 2029, comme le Franco-Canadien à Antibes, Julien Cortey (44 ans) va pourtant quitter le club maritime cet été selon nos informations.

Le retour annoncé du Stade Rochelais en Pro B (lanterne rouge de Betclic ÉLITE, à trois longueurs du barragiste) n’est pas spécialement la raison de ce revirement, à peine onze mois après sa prolongation de quatre ans signée en mai 2024. En cause, plutôt, l’absence de concrétisation du projet de nouvelle salle, qui était « un élément central » de sa reconduction l’an dernier.

Pas de nouvelle salle, le tournant

Julien Cortey disposait même d’une clause de sortie activable si une nouvelle salle n’était pas en service au début de la saison 2027/28. Soit l’horizon annoncé à l’époque pour la livraison de la nouvelle enceinte, d’une capacité de 3 500 à 4 000 places, a priori sur le site de l’ancien parc des expositions.

Sauf que la municipalité a remisé le projet dans les cartons, en raison de contraintes budgétaires, privilégiant une rénovation de l’exiguë salle Gaston-Neveur (1 677 places). Ce qui change énormément de perspectives à moyen terme pour le Stade Rochelais.

Un cycle de trois ans à La Rochelle

La première conséquence concrète est le départ annoncé de Julien Cortey. Arrivé en 2022, en remplacement de François Sence qui venait d’offrir un ticket en Pro B au Stade Rochelais, l’ancien entraîneur de Feurs et Vitré a d’abord décroché un maintien confortable en deuxième division (12e), avant de vivre une saison ahurissante l’an dernier : premier de la phase régulière, vainqueur des playoffs, champion de France et coach de l’année. La suite de l’histoire au plus haut niveau a été bien plus compliquée (3v-20d) mais le Neulisien aura mis un pied dans le gotha du basket français, passant en l’espace de six ans de la Nationale 2 aux joutes de Betclic ÉLITE.