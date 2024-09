Antibes prolonge J.D. Jackson jusqu’en… 2029

Julien Cortey n’est plus le seul entraîneur avec la sécurité de l’emploi. Titulaire du plus contrat de LNB, le technicien du Stade Rochelais a été rejoint par J.D. Jackson (55 ans), prolongé par Antibes jusqu’en 2029 ! Débarqué dans l’urgence chez les Sharks en décembre dernier, alors que le club était 17e de Pro B, le Franco-Canadien avait initialement signé pour un an et demi, soit jusqu’en 2025. Ancien ailier de l’OAJLP (1997/99), il a sauvé les meubles, sans permettre à Antibes de disputer les playoffs (9e).

« Une décision très facile »

Aligné sur la vision à long-terme avec ses dirigeants, où le club est l’un des rares de Pro B à assumer publiquement son objectif de pérennisation en Betclic ÉLITE, J.D. Jackson a donc paraphé un nouvel engagement de quatre ans avec les Sharks. « C’était assez naturel dans la réflexion d’ensemble avec le président Tacheny et le nouveau directeur général, Rémy Delpon », indique-t-il. « La vision était sur le moyen et long terme. On a beaucoup d’idées en commun donc il fallait juste entériner ça. Dans un premier temps, j’avais juste signé pour cette année. Le club avait la volonté de travailler dans la durée, et moi aussi, car il y a un vrai potentiel. On essaye de repartir vers l’avant, penser vers les années à venir pour améliorer l’effectif, le style de jeu, l’identité du club, l’extra-basket. Je veux m’investir à fond dans ce club. Je suis très heureux que tout le monde ait le même esprit que moi à Antibes. C’était une décision très facile. »

Un timing qui peut surprendre, tant il est rare d’annoncer une prolongation dès le mois de septembre, alors que la saison n’a pas encore livré sa vérité sportive. Ou c’est peut-être justement parce que la décision est décorrélée des résultats. Et la durée, inégalée dans le monde professionnel, peut étonner aussi. Surtout quand Antibes a déjà payé les pots cassés d’engagements trop généreux dans le passé… Ainsi, on se rappelle du contrat faramineux offert à l’ancien NBAer Cleanthony Early en 2020 : cinq ans, ce qui voudrait dire qu’il devrait théoriquement toujours être aux Sharks. Mais le New-Yorkais s’était éclipsé au bout de huit matchs de Pro B… Alors oui, il y a une différence entre un étranger fantasque, jamais vu en LNB, et un entraîneur référencé du circuit, lauréat de tous les trophées possibles en France (Semaine des As 2009, Coupe de France 2009, Leaders Cup 2014, champion de France 2016). De tous les trophées possibles ?! Il manque la Pro B…