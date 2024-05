Julien Cortey prolonge son contrat avec le Stade Rochelais Basket jusqu’en 2029 !

Julien Cortey, entraîneur du Stade Rochelais Basket, prolonge son contrat jusqu’en 2029. Cette décision marque un moment historique pour le club de La Rochelle, alors que le technicien ligérien s’apprête à écrire un nouveau chapitre dans son parcours déjà impressionnant sur place.

Depuis son arrivée au club lors de la saison 2022-2023, en provenance de Vitré (NM1), Julien Cortey a laissé une empreinte indélébile sur la jeune histoire du Stade Rochelais Basket. Malgré son inexpérience en Pro B, il a su guider l’équipe vers le maintien la saison passée. En 2023-2024, l’ancien coach de Feurs (NM1) a mené son équipe à des hauteurs inédites, se qualifiant pour les premiers playoffs de Pro B de l’histoire du club. Sous sa direction, les Jaune et Noir ont brillé sur le terrain, avec une défense de fer (95,7 de defensive rating).

Avec un impressionnant taux de victoires de 61,7% depuis son arrivée, Julien Cortey s’engage à continuer d’écrire l’histoire du club pour les cinq prochaines saisons. Cet engagement à long terme, le plus long de tous les clubs LNB, témoigne de la confiance mutuelle entre lui et le club, et reflète la vision qui anime le Stade Rochelais Basket depuis son rachat par le Stade Rochelais Rugby.

« Je suis heureux de m’engager sur le long terme avec le Stade Rochelais Basket, c’est une vraie preuve de confiance de la part du club et notamment de Charles Kloboukoff (président-fondateur de Léa Nature et Président du Conseil d’Administration de la SAS Stade Rochelais Basket) et Aymeric Jeanneau (manager général). Le club a une vision innovante dans le monde du basket. Et il prouve encore une fois avec un contrat longue durée. Ça colle avec les valeurs et l’identité du Stade Rochelais. Je suis fier de me projeter dans cette aventure pour pouvoir construire quelque chose de grand, je l’espère. Pour moi, c’est l’occasion de pouvoir imposer ma touche et mes idées. Je suis vraiment content de prolonger cette aventure humaine, c’est un choix du cœur car on partage tous les mêmes valeurs avec le staff. J’espère, dans les années à venir, qu’on va encore marquer l’histoire et faire de belles choses, on installe une culture de la gagne basée sur des valeurs humaines et c’est vraiment chouette. »