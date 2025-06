David DiLeo rempile bien avec Le Mans

Si Le Mans Sarthe Basket (MSB) risque de faire face à plusieurs départs après sa belle saison, les supporters peuvent se rassurer car David Di Leo (1,98 m, 28 ans) sera de la partie l’an prochain. Le shooteur américain a officiellement rempilé, comme annoncé, avec le MSB pour une saison supplémentaire.

𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗗𝗶𝗟𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝗹'𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲 ! 🦁😃 Auteur d’une très belle saison, le shooteur américain revient au club pour une année supplémentaire 🔥 📄 Toutes les infos 👉 https://t.co/GQBTgLe4bz pic.twitter.com/JWSTIROZeu — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) June 18, 2025

L’artilleur du MSB va continuer à enflammer les ficelles

Avec les départs de cadres comme Noah Penda et Trevor Hudgins, le MSB doit être à l’affût pour rebâtir son effectif. Pour l’instant, les Manceaux y arrivent plutôt bien. Ainsi, en plus de Léopold Delaunay TaShawn Thomas et Wilfried Yeguete, Di Leo est le quatrième joueur à prolonger son contrat.

La saison passée, l’ancien artilleur du Portel tournait à 10,1 points (43,4% au tir dont 38,9% à trois points) et 3,8 rebonds en 25 minutes. On se souviendra notamment de sa fabuleuse demi-finale de Coupe de France à Monaco (23 points à 7/8 à 3-points) ou de sa Leaders Cup réussie (14 points de moyenne). En plus des trois prolongations et des trois arrivées (Jonathan Jeanne, Lucas Dufeal, Ugo Doumbia), David Di Leo est le septième joueur sous contrat du MSB.

« Je suis très heureux de revenir au Mans pour une nouvelle saison », s’est-il exprimé. « C’est une ville et un club formidables, avec une communauté de supporters fidèles. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et revoir tous ceux qui reviennent. Nous tenterons de capitaliser sur ce que nous avons accompli cette année, afin relever le nouveau défi de la BCL et réussir une belle saison en Betclic Elite, dont le niveau est de plus en plus relevé. »

PROFIL JOUEUR David DILEO Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 28 ans (28/02/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 10,1 #65 REB 3,8 #66 PD 1,4 #114