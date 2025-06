Valentin Vitale-Boiteux prend l’ascenseur vers l’ÉLITE 2, direction Aix-Maurienne

Dans les radars d’Aix-Maurienne de longue date, avec un intérêt qui remonte à 2022 mais qui ne s’était jamais concrétisé, (« J’attendais Aix-Maurienne mais le coach Manu Schmitt jouait la montre », disait-il à l’époque à L’Est Républicain), Valentin Vitale-Boiteux (1,87 m, 24 ans) va enfin atterrir dans le giron savoyard.

Trois ans après, le combo-guard originaire de Saint-Vit (Doubs), fils d’un ancien entraîneur de… football, est parvenu à un accord avec AMSB, selon les informations d’Alexandre Sanson que nous sommes en mesure de confirmer.

Après cinq saisons en #NM1 (Besançon, Tours et Lorient), Valentin Vitale-Boiteux s'apprête à faire le grand saut en #ProB. Direction Aix-Maurienne pour le meneur de jeu. (@Be_BasketFr) — Alexandre Sanson (@aem_sanson) June 18, 2025

Depuis, l’ancien pensionnaire du centre de formation de Limoges aura dû apprendre la patience, alors que tout suggérait qu’il allait vite se retrouver en ÉLITE 2 (la nouvelle appellation de la Pro B), à l’image de sa saison sensationnelle avec Besançon, à 21 ans, en 2021/22 (13,9 points à 45%, 4,1 rebonds et 3,2 passes décisives). Mais le choix de rejoindre Tours, ensuite, n’aura vraiment pas été le bon, et le Franc-Comtois s’est un peu écrasé en vol, plafonnant à 7,8 points de moyenne, à 41%, en 2023/24 pour son deuxième exercice tourangeau.

Joueur d’instinct, percutant, capable de vite se projeter, Valentin Vitale-Boiteux s’est relancé à Lorient la saison dernière (11,4 points à 48%, 2,9 rebonds et 4,3 passes décisives). Sous la houlette de Pascal Thibaud, il a repris confiance et s’est éclaté au printemps dans la mission maintien réussie du CEP, finissant très fort l’année à l’image de son dernier match contre Avignon (23 points à 8/12, 7 rebonds, 8 passes décisives, 2 interception et 0 balle perdue). Et cette fois, le coup de fil en provenance d’Aix-Maurienne a fini par arriver…

PROFIL JOUEUR Valentin VITALE-BOITEUX Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 24 ans (08/02/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 11,4 #74 REB 2,9 #178 PD 4,3 #26

L’effectif d’Aix-Maurienne version 2025/26 :